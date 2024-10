L'ex attore di "Tarzan" Ron Ely durante un'intervista a Los Angeles nel dicembre 1987. KEYSTONE

Divenne famoso come «Tarzan» negli anni '60. Nel 2019 è stato colpito da un ictus. Ron Ely è morto all'età di 86 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore statunitense Ron Ely, noto soprattutto per aver interpretato Tarzan negli anni '60, è morto in California il 29 settembre all'età di 86 anni.

È balzato agli onori della cronaca nel 2019 quando suo figlio ha accoltellato a morte la moglie Valerie e poi è stato ucciso dalla polizia.

Ha citato in giudizio le forze dell'ordine per l'azione ma il tribunale ha considerato che gli agenti si sono difesi in maniera proporzionale da una minaccia immediata.

Ely ha chiuso la sua carriera di attore nel 2001 per concentrarsi sulla famiglia, tornando brevemente nel 2014 per il film «Expecting Amish». Mostra di più

L'attore statunitense Ron Ely è morto. Una delle sue due figlie, Kirsten Casale Ely, ha dichiarato mercoledì all'agenzia di stampa AP che il padre era deceduto il 29 settembre nella sua casa di Los Alamos, in California.

Aveva 86 anni. È diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo di Tarzan nell'omonima serie della NBC negli anni Sessanta. Negli anni '90 ha scritto anche due romanzi gialli.

Ely non ha raggiunto la fama di Johnny Weissmuller, attore di Tarzan negli anni '30 e '40 e nuotatore olimpico.

Ma ha contribuito a plasmare l'immagine dell'eroe della giungla vestito solo di un perizoma, immortalato dalla Disney. Suo padre «ha lasciato un'influenza positiva in ogni luogo che ha visitato», ha scritto Kirsten Ely in un post su Instagram. «L'impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai sperimentato con nessun altro - c'era qualcosa di veramente magico in lui».

La moglie è stata uccisa a colpi di pistola dal figlio

Nel 2019, Ely è tornato tragicamente alla ribalta delle cronache quando sua moglie, Valerie Lundeen Ely, 62 anni, è stata accoltellata a morte dal figlio della coppia, Cameron Ely.

La polizia ha sparato e ucciso il trentenne. Ron Ely ha in seguito messo in discussione il rapporto dell'accusa secondo cui la sparatoria era giustificata.

Al momento del dramma l'attore era in casa. «Se non aveva una pistola o un'arma, qual era il motivo per sparargli?», ha chiesto l'avvocato di Ely, John Burris, nel 2020.

All'inizio degli anni '80, Ely ha condotto il concorso di bellezza «Miss America», dove ha anche incontrato la sua futura moglie Valerie, una "«Miss Florida"». La coppia si è sposata nel 1984 e ha avuto tre figli. È stato il secondo matrimonio dell'attore.

Nel 2001, Ely ha interrotto la sua carriera di attore per concentrarsi sulla famiglia. È tornato brevemente sul grande schermo nel 2014 per il film «Expecting Amish».

