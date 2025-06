L'attore americano Eric Dane Where (foto d'archivio). IMAGO/Cover-Images

L'attore Eric Dane, conosciuto per il ruolo del dottor Mark Sloan in «Grey's Anatomy», ha rivelato lo scorso aprile la sua diagnosi di SLA. In un'intervista emozionante, ha condiviso le difficoltà che sta affrontando e la sua determinazione a combattere.

Hai fretta? blue News riassume per te Ad aprile Eric Dane ha annunciato di soffrire di SLA. L'attore statunitense è conosciuto per il ruolo di Mark Sloan in «Grey's Anatomy».

In una recente intervista ha confessato che il lato destro del suo corpo è paralizzato e teme che perderà presto anche l'uso del sinistro.

L'attore ha elogiato il supporto della moglie, e ha ammesso di avere paura di abbandonare le sue figlie, ancora così giovani. Mostra di più

Lo scorso aprile Eric Dane, famoso per il ruolo del dottor Mark Sloan in «Grey's Anatomy», ha svelato a «People» di essere affetto da SLA.

Nonostante la diagnosi, l'attore, sposato con Rebecca Gayheart e padre di due figlie, Billie Beatrice e Georgia Geraldine, si era mostrato ottimista, grato per il supporto della sua famiglia e desideroso di continuare a lavorare.

L'interprete era pronto a tornare sul set per la terza stagione di «Euphoria», entusiasta di riprendere il ruolo di Cal Jacobs.

«Il lato destro del mio corpo non funziona più»

Durante un'apparizione a «Good Morning America», come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», Dane ha dato degli aggiornamenti preoccupanti sulla sua salute.

«Il lato destro del mio corpo non funziona più, credo che tra pochi mesi perderò anche il sinistro», ha confessato tra le lacrime.

Nonostante queste difficoltà, l'attore mantiene la speranza.

«Non credo che questa sia la fine della mia storia, non sento, nel mio cuore, che questa sia la mia fine. Sto lottando con tutte le mie forze, ma ci sono tante cose fuori dal mio controllo», ha affermato.

L'importanza della moglie e la paura di lasciare le figlie

Dane ha ricordato i primi segnali della malattia, quando avvertì debolezza nella mano destra, inizialmente attribuita a un uso eccessivo del telefono. Con il peggiorare della situazione, consultò specialisti e neurologi, fino alla diagnosi di sclerosi multipla, un momento che descrive come indimenticabile.

La notizia della malattia è arrivata poco dopo che Rebecca Gayheart aveva chiesto l'annullamento del loro divorzio. Parlando della sua relazione con la moglie, l'attore ha sottolineato quanto sia importante per lui il supporto con lei, definendola la sua più grande sostenitrice e un'amica fidata.

Il 52enne ha espresso la sua frustrazione per la possibilità di non poter essere presente nella vita delle sue figlie, ricordando come anche lui abbia perso il padre da piccolo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.