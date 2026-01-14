  1. Clienti privati
Ecco perché L'attore Kiefer Sutherland nei guai: arrestato nella notte a Los Angeles

fon

14.1.2026

Kiefer Sutherland nei guai con la giustizia.
Imago
Imago

Kiefer Sutherland, volto iconico della serie 24, è stato arrestato a Los Angeles con l'accusa di aver aggredito un autista di ride-sharing, prima di essere rilasciato su cauzione.

Nicolò Forni

14.01.2026, 11:11

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kiefer Sutherland è stato fermato nella notte a Los Angeles dopo una segnalazione per aggressione ai danni di un autista di taxi privato.
  • Secondo la polizia, l'attore avrebbe colpito il conducente e pronunciato minacce di morte, senza però causare ferite gravi.
  • Rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 50'000 dollari, dovrà comparire in tribunale il 2 febbraio.
Mostra di più

Nuovi guai giudiziari per Kiefer Sutherland. L'attore, celebre per il ruolo di Jack Bauer nella serie tv «24», è stato fermato dalla polizia a Los Angeles con l'accusa di aver aggredito un autista di ride-sharing, secondo quanto comunicato dalle autorità cittadine, citate fra gli altri da «Leggo.it».

L'episodio risale alla notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione radio relativa a un'aggressione avvenuta lungo uno dei principali viali della metropoli californiana.

Stando alla ricostruzione fornita dalla polizia di Los Angeles, Sutherland era salito a bordo di un taxi privato e avrebbe poi colpito fisicamente il conducente, rivolgendogli anche minacce di morte. L'autista non avrebbe però riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero.

Non è il primo problema giudiziario per l'attore

Il 59enne attore canadese-britannico è stato rilasciato poche ore dopo l'arresto, dietro il pagamento di una cauzione pari a 50'000 dollari. Dovrà comparire davanti a un giudice il 2 febbraio.

Non si tratta del primo episodio problematico per Sutherland: in passato era già stato arrestato più volte per guida in stato di ebbrezza.

Kiefer Sutherland ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla serie «24», trasmessa tra il 2001 e il 2010, in cui interpretava l'agente antiterrorismo Jack Bauer.

Al cinema ha preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui «Stand by Me – Ricordo di un'estate», «Ragazzi perduti», «Codice d'onore» e «I tre moschettieri», fino al più recente Giurato numero 2 del 2024.

È figlio dell'attore Donald Sutherland, scomparso nel 2024.

