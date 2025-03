L'attrice Cindyana Santangelo muore a 58 anni: colpa delle iniezioni cosmetiche?

L'attrice Cindyana Santangelo, note per il suo ruolo in «CSI: Miami» è morta a 58 anni. Instagram / @cindyanasantangelo

Il mondo della recitazione è in lutto per la morte di Cindyana Santangelo, scomparsa all'età di 58 anni. Le circostanze esatte della sua morte non sono ancora chiare.

L'attrice Cindyana Santangelo è stata trovata senza vita nella sua casa di Malibu il 24 marzo, ed è morta in ospedale all'età di 58 anni.

Le cause del decesso non sono ancora chiare. Sulla scena sono state rinvenute siringhe cosmetiche. È stata esclusa l'ipotesi di un omicidio.

Il mondo della recitazione, compresa la collega Xenia Seeberg, è in lutto per la scomparsa della Santangelo, divenuta famosa per il suo ruolo in «Sposati... con figli». Mostra di più

La notizia della morte della popolare attrice Cindyana Santangelo ha scosso il mondo della televisione. La donna (58 anni), nota per la serie «Sposati... con figli», è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Malibu il 24 marzo e successivamente è morta in ospedale. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la sua morte.

Stando alla rivista «People», in casa sua sono state scoperte siringhe cosmetiche in seguito a una chiamata ai servizi d'emergenza. Al momento non è chiaro se queste siano collegate alla sua morte improvvisa.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha avviato un'indagine, ma non ritiene che si tratti di omicidio. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso per escludere ogni eventualità.

Amici e celebrità piangono l'attrice

La notizia della morte di Cindyana ha suscitato grande tristezza tra i suoi fan e amici. Sul suo profilo Instagram si trovano numerosi messaggi di cordoglio.

Anche l'attrice tedesca Xenia Seeberg ha espresso il suo dolore in un post commosso: «Mia bellissima Cindyana, non posso credere che tu sia davvero morta. Ci siamo appena viste a casa tua a Malibu, abbiamo parlato di tutti i momenti meravigliosi trascorsi insieme».

Santangelo è stata attiva non solo come attrice, ma anche come modella. Il suo ruolo più noto è stato quello di ballerina nella serie «Sposati... con figli».

È apparsa anche in film come «Hollywood Homicide» accanto a Harrison Ford e Josh Hartnett, oltre ad essere apparsa in serie come «CSI: Miami» e «E.R. - Medici in prima linea».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.