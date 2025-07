Loredana Cannata IMAGO/ZUMA Wire

Loredana Cannata ha sorpreso tutti, a poche ore dalla finale de L'Isola dei Famosi, tagliandosi i capelli con un machete. Il video del gesto ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Prima del gran finale de L'Isola dei Famosi, Loredana Cannata si è tagliata i capelli... con un machete.

L'attrice attivista ha tranquillizzato i compagni di avventura dicendo che lo fa «da una vita».

La 50enne da anni si impegna per sostenere le conunità zapatiste del Chiapas, in Messico.

A poche ore dalla finale de L'Isola dei Famosi, che si è tenuta ieri sera con la vittoria di Cristina Plevani, Loredana Cannata ha deciso di cambiare look in modo sorprendente, tagliandosi i capelli con un machete. Lo ha riportato, tra gli altri, «Novella 2000».

Questo gesto inaspettato ha attirato l'attenzione del pubblico e ha generato numerosi commenti online.

Tutto a posto? «Lo faccio da una vita»

Il gesto di Loredana non era passato inosservato. Durante una pausa, ha preso un machete e ha iniziato a tagliarsi i capelli, sotto lo sguardo incredulo di Teresanna, che le ha chiesto se fosse tutto a posto.

Lei, sorridendo, ha rassicurato l'amica: «No tesoro, lo faccio da una vita. Mi preparo per la finale». Il video del momento è diventato virale, suscitando reazioni ironiche da parte degli utenti.

LOREDANA SI TAGLIA I CAPELLI CON IL MACHETE: "MI PREPARO PER LA FINALE!" 💪#Isola pic.twitter.com/GhpX2VzSHN — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) July 1, 2025

Loredana Cannata, l'attivista

La Cannata ha esordito nel cinema nel 1999 con «La donna lupo». «Maestrale», «Sotto gli occhi di tutti» e tanti altri, con diverse collaborazioni anche con il piccolo schermo, hanno fin qui lanciato al carriera di attrice della nativa di Ragusa.

Da sempre la 50enne è una convinta attivista: presidente dell'associazione «Sesto Sole» - attiva in progetti di salute presso per le comunità zapatiste del Chiapas -, nel 2003 ha diretto un documentario su queste comunità, che continuano la lotta per un autogestione della regione, basata su concetti dell'ideologia anarchica e marxista.