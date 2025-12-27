  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nella miniserie «Nei tuoi panni» Laura Chiatti e Marco Bocci nello stesso cast per la prima volta: «Sul set non eravamo marito e moglie»

Covermedia

27.12.2025 - 13:00

Laura Chiatti Con Marco Bocci
Laura Chiatti Con Marco Bocci

La fiction Rai «Se fossi te» diventa un banco di prova tra lavoro, misura e vita privata.

Covermedia

27.12.2025, 13:00

27.12.2025, 13:27

Laura Chiatti racconta con sobrietà la prima esperienza professionale condivisa con il marito Marco Bocci.

Succede nella fiction Rai «Se fossi te», che segna il loro debutto insieme davanti alla macchina da presa.

Per anni la Chiatti e Bocci hanno evitato di incrociare i rispettivi percorsi professionali, scegliendo di tenere separati lavoro e vita privata. Una scelta consapevole, messa da parte solo di fronte a un progetto ritenuto solido e lontano da qualsiasi logica espositiva. La mini-serie gioca sullo scambio di identità tra marito e moglie, utilizzando un meccanismo narrativo classico per riflettere su ruoli sociali, responsabilità e percezione di sé.

Tutto più complesso

L'attrice di «Braccialetti rossi» affronta l'esperienza con pragmatismo, chiarendo che lavorare insieme non ha significato indulgere nella dimensione personale. «Abbiamo sempre tenuto una linea molto netta», spiega la 42enne. «Sul set non eravamo marito e moglie, ma due attori chiamati a fare bene il proprio lavoro. Anzi, la familiarità rende tutto più complesso, perché non puoi permetterti distrazioni o automatismi: senti una responsabilità maggiore e devi essere ancora più concentrata».

Una posizione condivisa anche da Bocci, che ha ammesso come la vicinanza emotiva inizialmente lo abbia reso più vulnerabile. Esporsi davanti alla persona con cui si condivide la quotidianità, racconta, è stato destabilizzante, ma utile a costruire un ascolto più attento e una maggiore precisione interpretativa.

«Se fossi te» alterna registri di commedia a una lettura sociale misurata, evitando derive autobiografiche. I personaggi restano autonomi, prima ancora che coppia, e il racconto mantiene un equilibrio coerente con il tono del progetto.

I più letti

Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
Christa Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali

Su Laura Chiatti e Marco Bocci

Dopo un'infezione cerebrale. Marco Bocci racconta: «Da quando ho perso parte dei ricordi annoto tutto per non perdermi»

Dopo un'infezione cerebraleMarco Bocci racconta: «Da quando ho perso parte dei ricordi annoto tutto per non perdermi»

Senza filtri. Laura Chiatti svela la diagnosi: «Ho ADHD, dislessia e disgrafia»

Senza filtriLaura Chiatti svela la diagnosi: «Ho ADHD, dislessia e disgrafia»

Filming Sardegna Festival. Marco Bocci sul nuovo personaggio: «Alex Bravo è un paraculo che spunta sempre!»

Filming Sardegna FestivalMarco Bocci sul nuovo personaggio: «Alex Bravo è un paraculo che spunta sempre!»

Miniserie RAI. Bocci e Chiatti si scambiano corpo e ruolo in «Nei tuoi panni»

Miniserie RAIBocci e Chiatti si scambiano corpo e ruolo in «Nei tuoi panni»

E scatta la rivolta social. L’infelice battuta di Laura Chiatti: «L'uomo che fa le pulizie mi uccide l’eros»

E scatta la rivolta socialL’infelice battuta di Laura Chiatti: «L'uomo che fa le pulizie mi uccide l’eros»

Altre notizie

Spettacolo. Kristin Davis e quel ricordo imbarazzante dal set

SpettacoloKristin Davis e quel ricordo imbarazzante dal set

Parla di «Frankenstein». Del Toro: «Sono anch'io uno dei miei mostri»

Parla di «Frankenstein»Del Toro: «Sono anch'io uno dei miei mostri»

Lutto nella musica. Morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure

Lutto nella musicaMorto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure