Laura Chiatti Con Marco Bocci

La fiction Rai «Se fossi te» diventa un banco di prova tra lavoro, misura e vita privata.

Covermedia Covermedia

Laura Chiatti racconta con sobrietà la prima esperienza professionale condivisa con il marito Marco Bocci.

Succede nella fiction Rai «Se fossi te», che segna il loro debutto insieme davanti alla macchina da presa.

Per anni la Chiatti e Bocci hanno evitato di incrociare i rispettivi percorsi professionali, scegliendo di tenere separati lavoro e vita privata. Una scelta consapevole, messa da parte solo di fronte a un progetto ritenuto solido e lontano da qualsiasi logica espositiva. La mini-serie gioca sullo scambio di identità tra marito e moglie, utilizzando un meccanismo narrativo classico per riflettere su ruoli sociali, responsabilità e percezione di sé.

Tutto più complesso

L'attrice di «Braccialetti rossi» affronta l'esperienza con pragmatismo, chiarendo che lavorare insieme non ha significato indulgere nella dimensione personale. «Abbiamo sempre tenuto una linea molto netta», spiega la 42enne. «Sul set non eravamo marito e moglie, ma due attori chiamati a fare bene il proprio lavoro. Anzi, la familiarità rende tutto più complesso, perché non puoi permetterti distrazioni o automatismi: senti una responsabilità maggiore e devi essere ancora più concentrata».

Una posizione condivisa anche da Bocci, che ha ammesso come la vicinanza emotiva inizialmente lo abbia reso più vulnerabile. Esporsi davanti alla persona con cui si condivide la quotidianità, racconta, è stato destabilizzante, ma utile a costruire un ascolto più attento e una maggiore precisione interpretativa.

«Se fossi te» alterna registri di commedia a una lettura sociale misurata, evitando derive autobiografiche. I personaggi restano autonomi, prima ancora che coppia, e il racconto mantiene un equilibrio coerente con il tono del progetto.