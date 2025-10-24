  1. Clienti privati
Senza filtri Laura Chiatti svela la diagnosi: «Ho ADHD, dislessia e disgrafia»

Covermedia

24.10.2025 - 16:30

Laura Chiatti
Laura Chiatti
Covermeida

L'attrice italiana rompe il silenzio e parla della scoperta: «Non siamo sbagliati... siamo fatti di luce e intermittenze».

Covermedia

24.10.2025, 16:30

24.10.2025, 16:42

Laura Chiatti ha deciso di condividere con il pubblico un aspetto finora privato della sua vita.

Due anni fa le è stata diagnosticata l’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), insieme a dislessia e disgrafia. «Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso», ha scritto l’attrice su Instagram.

Secondo le sue parole, convivere con questi disturbi non significa solo gestire attenzione e concentrazione, ma intraprendere «un continuo dialogo con se stessi, tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si riesce a fare». L’attrice sottolinea quanto questi temi siano spesso banalizzati: «Spesso sembra diventato un trend, un’etichetta leggera da indossare, ma nella realtà è un peso invisibile».

Chiatti ha spiegato che la sua scelta di condividere questa parte della vita nasce dal desiderio di dare voce a chi, come lei, si sente «fuori ritmo». «Non siamo sbagliati... siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte più vera di noi».

All’orizzonte, l’attrice ha in agenda nuovi progetti televisivi e cinematografici per il 2026: tra questi, la partecipazione a un dramma familiare di produzione internazionale e la collaborazione come conduttrice in un talk show sul tema della salute mentale, confermando il suo impegno anche fuori scena.

