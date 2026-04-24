Laura Chiatti

Il tribunale esclude responsabilità per l'attrice e rigetta il risarcimento da 200 mila euro per i fatti nel parcheggio dell'ospedale.

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Laura Chiatti vince a Perugia la causa sull’incidente del 2018: respinta la richiesta di risarcimento.

Si chiude con una sentenza favorevole all’attrice umbra la vicenda giudiziaria nata dall’incidente del 17 maggio 2018 nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove una donna aveva sostenuto di essere stata urtata dall’auto guidata da Chiatti.

Il tribunale civile ha rigettato la richiesta di risarcimento da 200 mila euro avanzata nei confronti dell’attrice, chiarendo i punti centrali della dinamica e delle responsabilità.

Il giudice Ilenia Micciché ha escluso profili di colpa a carico della conducente, accogliendo la ricostruzione secondo cui l’impatto sarebbe stato causato da un attraversamento improvviso del pedone.

Nella motivazione viene inoltre richiamata «l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno», come riportato da Umbria24, elemento che ha inciso in modo determinante sull’esito del procedimento.

Volto noto del cinema italiano, Chiatti si è affermata con film come «Ho voglia di te» e «La cena di Natale», costruendo una carriera tra grande schermo e televisione.

La decisione comporta anche conseguenze economiche per la controparte: la donna che aveva promosso l’azione legale è stata condannata al pagamento delle spese, con circa 9.142 euro riconosciuti all’attrice e una cifra analoga alla compagnia assicurativa, per un totale vicino ai 18 mila euro, secondo la stessa fonte.

La sentenza chiude definitivamente un contenzioso avviato nel 2018 e protratto per anni tra sede penale e civile.