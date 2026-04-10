Il «Io Canto World Tour 2026/2027» di Laura Pausini ha toccato la Spagna con grande successo di pubblico.
La tappa madrilena ha però riservato un momento particolare che ha divertito tutti i presenti.
Durante l'esibizione, la cantante di Faenza ha notato un fan ubriaco tra il pubblico: «Cosa sta succedendo lì? Non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l'amore e bere tanto non aiuta».
Il video dell'episodio si è diffuso rapidamente sui social network diventando virale in poche ore.
Il «Io Canto World Tour 2026/2027» di Laura Pausini ha toccato la Spagna con grande successo di pubblico. La tappa madrilena ha riservato un momento particolare che ha divertito tutti i presenti.
Durante l'esibizione, come riporta «Leggo», la cantante di Faenza ha notato qualcosa di strano tra il pubblico. Si è rivolta direttamente a un fan con queste parole: «Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Sono Laura Pausini, e non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l'amore e bere tanto non aiuta».
La risposta spiritosa ha scatenato risate e applausi tra i 12mila spettatori presenti.
Il video dell'episodio si è diffuso rapidamente sui social network diventando virale in poche ore.
Il rapporto tra l'artista e il pubblico spagnolo va oltre la semplice musica. Al termine del concerto madrileno Laura Pausini ha voluto ringraziare i fan con un messaggio speciale.
«Ho trascorso giorni meravigliosi. Voglio ringraziare ancora una volta questa terra perché non è scontato dopo 32 anni di carriera essere accolti da così tanta gente e da così tanto amore. Mi sento privilegiata per quello che vivo ogni volta che torno qui, e non vedo l'ora di ritornare», ha dichiarato dal palco.