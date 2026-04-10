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Ecco il video al concerto Laura Pausini a un fan ubriaco: «Dopo noi andiamo a far l’amore e bere tanto non aiuta»

ai-scrape

10.4.2026 - 13:28

Laura Pausini durante un concerto
Laura Pausini durante un concerto
archivio IMAGO/WENN

L'artista romagnola ha sorpreso il pubblico madrileno con una battuta inaspettata rivolta a uno spettatore che aveva alzato troppo il gomito. Il momento è diventato subito virale sui social.

Sara Matasci

10.04.2026, 13:28

10.04.2026, 13:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il «Io Canto World Tour 2026/2027» di Laura Pausini ha toccato la Spagna con grande successo di pubblico.
  • La tappa madrilena ha però riservato un momento particolare che ha divertito tutti i presenti.
  • Durante l'esibizione, la cantante di Faenza ha notato un fan ubriaco tra il pubblico: «Cosa sta succedendo lì? Non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l'amore e bere tanto non aiuta».
  • Il video dell'episodio si è diffuso rapidamente sui social network diventando virale in poche ore.
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Il «Io Canto World Tour 2026/2027» di Laura Pausini ha toccato la Spagna con grande successo di pubblico. La tappa madrilena ha riservato un momento particolare che ha divertito tutti i presenti.

Durante l'esibizione, come riporta «Leggo», la cantante di Faenza ha notato qualcosa di strano tra il pubblico. Si è rivolta direttamente a un fan con queste parole: «Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Sono Laura Pausini, e non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l'amore e bere tanto non aiuta».

La risposta spiritosa ha scatenato risate e applausi tra i 12mila spettatori presenti.

Il video dell'episodio si è diffuso rapidamente sui social network diventando virale in poche ore.

Un legame profondo con la Spagna

Il rapporto tra l'artista e il pubblico spagnolo va oltre la semplice musica. Al termine del concerto madrileno Laura Pausini ha voluto ringraziare i fan con un messaggio speciale.

«Ho trascorso giorni meravigliosi. Voglio ringraziare ancora una volta questa terra perché non è scontato dopo 32 anni di carriera essere accolti da così tanta gente e da così tanto amore. Mi sento privilegiata per quello che vivo ogni volta che torno qui, e non vedo l'ora di ritornare», ha dichiarato dal palco.

Cifre di spettatori da capogiro

Le tappe spagnole dell'11esimo tour mondiale della cantante romagnola hanno registrato risultati eccezionali.

Il percorso è iniziato a Pamplona con il tutto esaurito, poi è proseguito a Tenerife con 9'500 spettatori.

Barcellona ha accolto 10mila fan, mentre Valencia ha registrato il sold out con 12mila presenze.

Anche Madrid ha confermato il successo con 12mila biglietti venduti.

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