L'appello della cantanteLaura Pausini all’UE: «La musica va difesa, l’IA non può rubarla»
Covermedia
4.9.2025 - 13:00
L’icona italiana si unisce a oltre 30 artisti per sollecitare la Commissione europea a restare fedele all’AI Act e a tutelare la creatività umana.
Laura Pausini lancia un appello chiaro: l'intelligenza artificiale non può appropriarsi della musica.
L’artista si unisce a una coalizione di oltre trenta colleghi europei per esortare l’Unione Europea a mantenere fermo l’impegno verso l’AI Act, la normativa che dovrebbe garantire sicurezza, etica e tutela dei diritti fondamentali nell’ambito della tecnologia IA.
In un video diffuso dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Pausini dichiara: «Gli sviluppi tecnologici sono in grado di dare una spinta eccezionale al progresso, però l’intelligenza artificiale generativa non può sostituire la creatività umana e non può rubare la musica».
L’appello dell’artista include una richiesta chiara: gli autori devono poter verificare se le proprie opere sono state utilizzate per addestrare modelli di IA.
La cantante italiana rivolge inoltre un invito diretto alla Commissione europea: «Stay true to the Act, stay true to culture» (Rimanete fedeli all’Atto, rimanete fedeli alla cultura, ndr), ribadendo la necessità di difendere cultura e creatività senza compromessi.
L’intervento della cantautrice romagnola sottolinea il potenziale dell’IA generativa, ma avverte che non può e non deve erodere i diritti degli artisti: un messaggio forte che si accompagna a un appello istituzionale, con l’obiettivo di consolidare il valore dell’innovazione senza negare la centralità dell’arte e del lavoro creativo.