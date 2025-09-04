  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'appello della cantante Laura Pausini all’UE: «La musica va difesa, l’IA non può rubarla»

Covermedia

4.9.2025 - 13:00

Laura Pausini
Laura Pausini

L’icona italiana si unisce a oltre 30 artisti per sollecitare la Commissione europea a restare fedele all’AI Act e a tutelare la creatività umana.

Covermedia

04.09.2025, 13:00

04.09.2025, 13:46

Laura Pausini lancia un appello chiaro: l'intelligenza artificiale non può appropriarsi della musica.

L’artista si unisce a una coalizione di oltre trenta colleghi europei per esortare l’Unione Europea a mantenere fermo l’impegno verso l’AI Act, la normativa che dovrebbe garantire sicurezza, etica e tutela dei diritti fondamentali nell’ambito della tecnologia IA.

In un video diffuso dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Pausini dichiara: «Gli sviluppi tecnologici sono in grado di dare una spinta eccezionale al progresso, però l’intelligenza artificiale generativa non può sostituire la creatività umana e non può rubare la musica».

L’appello dell’artista include una richiesta chiara: gli autori devono poter verificare se le proprie opere sono state utilizzate per addestrare modelli di IA.

La cantante italiana rivolge inoltre un invito diretto alla Commissione europea: «Stay true to the Act, stay true to culture» (Rimanete fedeli all’Atto, rimanete fedeli alla cultura, ndr), ribadendo la necessità di difendere cultura e creatività senza compromessi.

L’intervento della cantautrice romagnola sottolinea il potenziale dell’IA generativa, ma avverte che non può e non deve erodere i diritti degli artisti: un messaggio forte che si accompagna a un appello istituzionale, con l’obiettivo di consolidare il valore dell’innovazione senza negare la centralità dell’arte e del lavoro creativo.

I più letti

Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

Altre notizie

Protagonista di «Downton Abbey». L'attrice Michelle Dockery è incinta del primo figlio a 43 anni

Protagonista di «Downton Abbey»L'attrice Michelle Dockery è incinta del primo figlio a 43 anni

Anteprima a Venezia. Chi è il vero mostro? Tanta umanità nella reinterpretazione di Guillermo del Toro di «Frankenstein»

Anteprima a VeneziaChi è il vero mostro? Tanta umanità nella reinterpretazione di Guillermo del Toro di «Frankenstein»

Spettacolo. Pino Rinaldi approda al «TgLa7» di Mentana

SpettacoloPino Rinaldi approda al «TgLa7» di Mentana