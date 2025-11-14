  1. Clienti privati
Musica Laura Pausini unica co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026?

Covermedia

14.11.2025 - 11:00

Laura Pausini
Laura Pausini

La trattativa con Carlo Conti si complica: la cantante Laura Pausini vuole essere l'unica co-conduttrice.

Covermedia

14.11.2025, 11:00

14.11.2025, 11:08

Laura Pausini alza l'asticella e pone una condizione chiara per salire sul palco del Festival di Sanremo 2026: essere l'unica co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

Una richiesta che, secondo più fonti concordanti, sta rallentando la trattativa con la Rai.

Le indiscrezioni arrivano dal settimanale «Oggi», attraverso il giornalista Alberto Dandolo, e sono state riprese da diverse testate. La cantante avrebbe accettato di affiancare Conti solo a fronte di un ruolo esclusivo, senza altre figure femminili coinvolte nelle cinque serate del festival.

Il conduttore, però, non sarebbe pronto a rinunciare al format che negli anni ha caratterizzato la sua direzione artistica: una conduzione corale, con più donne sul palco in alternanza. Secondo i rumor, la posizione di Pausini avrebbe messo in discussione l'intero assetto previsto per la 76ª edizione.

La cantante non cede sulla sua posizione

Per la cantante, tornare all'Ariston non è un passaggio casuale: nel 1993 vinse la sezione Giovani con «La solitudine» e, negli anni, ha consolidato un profilo internazionale che renderebbe la sua presenza un valore forte per la Rai. Tuttavia, la richiesta di esclusività costringe la produzione a una scelta netta.

La tempistica apre ulteriori pressioni: la cantante ha già annunciato l'«Io Canto World Tour», al via il 27 marzo 2026 da Pamplona, lasciando febbraio libero per un eventuale impegno sanremese.

La Pausini prosegue i preparativi del tour mondiale, con focus sulla produzione dei nuovi show. In attesa della decisione definitiva della Rai, la cantante resta disponibile alla co-conduzione, ma solo alle sue condizioni: ruolo unico, presenza continuativa e massima centralità sul palco dell'Ariston.

