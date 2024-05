Un compleanno da ricordare per Laura Pausini, che il 16 maggio compie 50 anni (foto d'archivio). IMAGO/WENN

Un compleanno da ricordare per Laura Pausini, che il 16 maggio compie 50 anni. La cantante ancora una volta ha lasciato il segno: «A livello di anima sono felice perché l’ho costruita bene».

Laura Pausini ha deciso di festeggiare il suo cinquantesimo compleanno con una festa diversa dal solito.

«Il mio desiderio è di stare con chi mi ha fatto arrivare a questa età in questo modo. Farò una festa a Milano, ai Magazzini Generali, con il mio Fan Club: la relazione d’amore più lunga che ho mai avuto è con loro. Adesso siamo grandi, è nei loro confronti che sento la responsabilità di non sbagliare», ha detto a Vogue Italia.

Parlando della sua carriera ha invece confidato: «Negli anni '90 il più grande esempio di cantante che vendeva era Madonna: io cantavo cose molto diverse da lei, avevo un’immagine diametralmente opposta, eppure è da lei che ho imparato a non demordere, mi ha insegnato a essere vera».

«Quando mi hanno proposto di essere chi non ero, cercando di cambiare il mio stile musicale, il look perché bisognava stare al passo con i tempi, mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: "Madonna al posto mio cosa farebbe?". E non ho accettato».

«La mia prima casa l’ho comprata a 32 anni»

L'artista ha poi ammesso di essere molto attenta alla gestione dei soldi: «Il mio babbo mi ha sempre detto: "Ricordati che da un giorno all’altro la carriera può finire". Quando facevamo piano bar, ciascuno aveva il suo quaderno con i testi delle canzoni. Ogni tanto gli chiedevo: "Ma chi è questo qui che canti?". E lui mi rispondeva: "Uno che negli anni 60 aveva tantissimo successo, poi però si sono dimenticati di lui e i soldi sono finiti"», ha ricordato.

«Questa cosa l’ho talmente nella testa che la mia prima casa l’ho comprata a 32 anni (e avevo già venduto 50 milioni di dischi), ho sempre paura di fare il passo più lungo della gamba, per questo ancora oggi ho il mio piano B sempre davanti agli occhi».

