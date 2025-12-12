Ecco di cosa si trattaLaura Pausini fa una pausa dai social: «Mi stavano creando una dipendenza malata»
12.12.2025 - 11:56
Con l'uscita del suo nuovo singolo «Ritorno ad amare», Laura Pausini ha deciso di prendersi una pausa dai social media per ritrovare se stessa e ridurre lo stress. La cantante ha condiviso la sua esperienza e i motivi dietro questa scelta.
Laura Pausini ha di recente annunciato, tramite una storia su Instagram, la sua decisione di ridurre drasticamente l'uso dei social media.
La cantante ha spiegato, come cita anche «ANSA», che il suo nuovo singolo «Ritorno ad amare» l'ha ispirata a fare un passo concreto per il suo benessere personale, «perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi».
«Ho deciso di fare un fioretto – ha scritto – eliminare dal mio cellulare tutti i social, perché mi stavano creando una dipendenza malata e ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari».
«A volte non riuscivo a dormire perché...»
Pausini ha confessato che passava troppo tempo davanti allo schermo, il che le provocava stress e ansia: «A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi».
E ha aggiunto: «Riavvicinarmi alla vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non quella artificiale dello smartphone».
Nonostante la sua pausa dai social, Laura ha rassicurato i fan che ogni tanto utilizza i telefoni dei suoi collaboratori per rimanere in contatto.
L'avvertimento ai fan
La cantane ha lanciato però un avvertimento dopo aver visitato i social per una decina di minuti: «Ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata. Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male».
«La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio», ha concluso il messaggio.