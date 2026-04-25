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Ecco il video Laura Pausini ferma il concerto e si arrabbia con la prima fila: «Pagate tanto e non cantate!»

ai-scrape

25.4.2026 - 15:13

Laura Pausini
Laura Pausini
archivio Imago

Un momento del tour 2026-2027 della cantante italiana è diventato virale. L'artista ha ripreso i fan delle prime file per la loro mancanza di coinvolgimento durante l'esibizione.

Sara Matasci

25.04.2026, 15:13

25.04.2026, 15:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il tour mondiale di Laura Pausini ha fatto tappa negli scorsi giorni a Lima, in Perù. 
  • Durante l'esecuzione di uno dei suoi brani più famosi, la 52enne ha smesso improvvisamente di cantare e si è rivolta al pubblico più vicino a lei, giusto sotto il palco.
  • «Devo fermarmi un attimo», ha dichiarato l'artista, aggiungendo con una risata: «Loro pagano molto, ma non conoscono le canzoni!».
  • Secondo diversi media, molti di questi fan infatti non cantavano e non mostravano un particolare coinvolgimento, in netto contrasto con l'entusiasmo del resto dell'arena.
  • L'episodio ha provocato un acceso dibattito online: da una parte c'è chi ha applaudito la schiettezza dell'artista e dall'altra chi ha giudicato il rimprovero eccessivo verso gli spettatori paganti.
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Il tour mondiale di Laura Pausini ha fatto tappa negli scorsi giorni in Perù. E l'esibizione all'Arena 1 di Lima ha attirato l'attenzione non solo per la musica, ma anche per una scena, che è diventata subito virale sui social.

Dopo aver bacchettato un fan ubriaco durante un suo concerto, nelle scorse settimane, in Spagna, la cantante romagnola stavolta ha puntato il dito contro le persone che si trovavano in prima fila.

Durante l'esecuzione di uno dei suoi brani più famosi, la 52enne ha smesso improvvisamente di cantare e si è rivolta al pubblico più vicino a lei, giusto sotto il palco, quello che praticamente sborsa di più per i biglietti. 

«Devo fermarmi un attimo», ha dichiarato l'artista cambiando il clima del concerto in pochi istanti. La Pausini ha poi aggiunto con una risata: «Loro pagano molto, ma non conoscono le canzoni!».

Secondo il portale «Adnkronos», citato da «Today», molti di questi fan infatti non cantavano e non mostravano un particolare coinvolgimento, in netto contrasto con l'entusiasmo del resto dell'arena. 

La romagnola si è anche rivolta a un cameraman, al quale ha chiesto di inquadrare chi stava realmente cantando.

Acceso dibattito sui social

L'episodio ha provocato un acceso dibattito online tra gli utenti. Da una parte c'è chi ha applaudito la schiettezza dell'artista, per la quale la 52enne è nota, mentre dall'altra parte c'è chi ha giudicato il rimprovero eccessivo verso gli spettatori paganti.

A loro avviso, infatti, questi ultimi sarebbero liberi di comportarsi come preferiscono, nel rispetto delle regole di civiltà.

La cantante ha risposto alle critiche con un commento su Instagram, nel quale ha spiegato che avere di fronte persone poco coinvolte durante il suo concerto l'ha fatta sentire triste.

E ha aggiunto: «Può darsi che non mi sia spiegata bene […]».

Il tour mondiale continua

A distanza di due anni dall'ultimo live, il Laura Pausini World Tour 2023/2024, l'artista italiana più ascoltata all'estero ha dunque ricominciato ad abbracciare il suo pubblico. Il tour tocca i più prestigiosi palasport del mondo, con già numerose date sold out.

Il tour proseguirà il 29 aprile a San José, in Costa Rica, e poi seguiranno le date messicane: il 2 maggio a Città del Messico, il 5 maggio a Guadalajara e il 7 maggio a Monterrey.

Il 10 maggio l'artista sarà a Santo Domingo e il 14 maggio si esibirà a San Juan, a Porto Rico.

Le tappe nordamericane includono Miami il 16 maggio e Orlando il 21 maggio, poi Dallas il 23 maggio e a Los Angeles il 28 maggio. Le date finali previste sono Chicago il 30 maggio, Toronto il 4 giugno e New York il 6 giugno.

«Alla fine dello scorso tour, dopo due anni di date in giro per il mondo, volevo fermarmi, ma dopo poche settimane ho sentito la voglia irrefrenabile di ricominciare, e ho spinto tanto per debuttare già quest'anno e non il prossimo perché è nel mio DNA, faccio la cantante e ne sono orgogliosa», ha commentato la 52enne.

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