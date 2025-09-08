Laura Pausini con i suoi fan. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Da domenica 7 settembre 2025, Solarolo ospiterà il Laura Pausini Museum, un omaggio alla carriera e alla vita della celebre cantante italiana.

Laura Pausini ha aperto ieri, domenica 7 settembre, il suo museo personale, il «Laura Pausini Museum», situato nella sua città natale, Solarolo, in provincia di Ravenna. Si tratta del primo museo in Italia dedicato a una cantante.

Il museo, come si legge tra l'altro su «NotizieMusica», viene ospitato in un edificio di grande significato personale per l'artista: la casa che ha visto crescere la famiglia Pausini e che successivamente è diventata la sede del fan club ufficiale della 51enne.

Questa scelta promette di offrire ai visitatori un'esperienza intima, permettendo loro di seguire il percorso di Laura Pausini dalla sua infanzia ai suoi primi successi internazionali.

I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia.

Cosa c'è nel museo

All'interno del museo, i visitatori possono ammirare una collezione unica di premi, riconoscimenti internazionali, abiti di scena e materiale inedito che rivela aspetti meno noti della carriera e della vita personale dell'artista.

L'apertura del museo coincide con un'altra importante celebrazione: il 30° anniversario del Laura Pausini Official Fanclub, fondato nel settembre 1995.

Per commemorare questo traguardo, la cantante ha organizzato il PAU PARTY 2025, un evento speciale per i membri del fan club che si è tenuto il 6 settembre al PalaCattani di Faenza, il giorno prima dell'inaugurazione del museo.

Questo fan club, uno dei più longevi e attivi in Italia, dimostra la dedizione e l'affetto di una comunità che è cresciuta insieme alla sua artista preferita.

