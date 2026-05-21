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Ecco di chi si tratta Laura Pausini festeggia gli anni sul palco di Miami con degli ospiti davvero speciali

Covermedia

21.5.2026 - 16:30

Laura Pausini
Laura Pausini

La cantante festeggia i 52 anni davanti al pubblico sold out del Kaseya Center durante la prima data americana del tour.

Covermedia

21.05.2026, 16:30

21.05.2026, 16:38

Laura Pausini trasforma il compleanno in uno show internazionale davanti al pubblico del Kaseya Center di Miami.

La cantante apre la tappa americana dell’«Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027» e festeggia i 52 anni direttamente sul palco, tra fan, ospiti inattesi e un backstage che nelle ore successive invade i social.

La serata cambia subito ritmo quando Camila Cabello sale sul palco accanto a lei. Le due artiste cantano insieme «Víveme» davanti all’arena sold out, mentre la popstar cubanoamericana definisce Pausini «una regina».

La cantante italiana parla apertamente del suo «regalo di compleanno» e il duetto diventa rapidamente uno dei momenti più rilanciati online dai fan presenti al concerto.

Poi arriva la sorpresa Achille Lauro

Poi arriva la sorpresa che accende anche il backstage del tour. Achille Lauro vola infatti a Miami per festeggiare con lei, pur senza essere annunciato nella line-up ufficiale della serata.

Laura Pausini lo presenta al pubblico americano come «una grande star italiana» prima di dedicargli «16 de Marzo», versione spagnola del loro recente duetto pubblicato il 1° maggio e già eseguito live insieme in Messico nelle scorse settimane.

Tra brindisi, candeline e video condivisi nelle ore successive, Miami si trasforma così nella prima grande festa internazionale del nuovo tour della cantante romagnola.

La tournée continuerà ora tra Stati Uniti e Canada con le tappe di Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago e Toronto fino alla data del 6 giugno a New York, all’Infosys Theater del MSG.

Dopo l’estate, Laura Pausini tornerà poi in Italia con le date previste a ottobre.

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