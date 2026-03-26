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Un'esperienza speciale Laura Pausini: «Tre ragazzi si sono risvegliati dal coma con le mie canzoni»

Covermedia

26.3.2026 - 16:30

Laura Pausini
Laura Pausini
Covermedia

Risvegli dal coma associati alle sue canzoni e un'esperienza vissuta in prima persona: il racconto a Radio Italia.

Covermedia

26.03.2026, 16:30

26.03.2026, 16:52

Tre persone si sono risvegliate dal coma ascoltando le sue canzoni: Laura Pausini lo racconta a Radio Italia.

Il riferimento arriva durante il format «Fuori Tempo», dove la cantante spiega di aver ricevuto testimonianze su tre casi avvenuti in Italia. Due ragazze e un ragazzo in stato di coma sarebbero stati sottoposti all’ascolto dei suoi brani durante la degenza, fino al momento del risveglio.

«Tre ragazzi si sono risvegliati dal coma con le mie canzoni. In uno di questi casi io ero proprio lì», ha dichiarato, sottolineando la sua presenza diretta in uno degli episodi e l’impatto che l’esperienza ha avuto sul piano personale.

Il racconto, rilanciato da diverse testate italiane, resta legato alla testimonianza dell’artista e non a evidenze cliniche documentate sul ruolo determinante della musica. L’ascolto musicale è comunque utilizzato in ambito sanitario come forma di stimolazione sensoriale, con esiti variabili e non sempre misurabili.

La voce di «La solitudine» è intanto impegnata nella promozione del «Io Canto World Tour 2026-2027», al via il 27 marzo da Pamplona.

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