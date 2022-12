Lavinia Abate è Miss Italia 2022: «Diventerò cantautrice»

Lavinia Abate

La 18enne romana, arrivata in finale con la fascia di Miss Lazio, è stata premiata da Massimo Boldi.

Lavinia Abate è stata incoronata Miss Italia 2022. Diciotto anni, romana, frequenta l'ultimo anno di liceo, studia danza da 12 anni e ama cantare. Per questo sogna di diventare una musicista.

Arrivata in finale con la fascia di Miss Lazio, aveva già vinto anche il titolo nazionale di Miss Eleganza.

Ad incoronarla ci ha pensato Massimo Boldi, presidente della giuria, composta anche dall’attrice e insegnante di recitazione Fioretta Mari e dall'imitatrice Francesca Manzini.

«Non avrei mai immaginato di vincere. Ringrazio tutti quanti, sarò fiera di rappresentare l’Italia nei prossimi mesi», dice Lavinia.

A convincerla ad iscriversi al concorso era stata l’attrice, modella e showgirl Caterina Murino.

«Ero in vacanza in Sardegna, mi ha visto in un ristorante con la mia famiglia, si è avvicinata e mi ha detto che dovevo iscrivermi al concorso: «Sei troppo bella»».

A presentare la serata, in diretta streaming sul sito e sui canali social del concorso, è stato Salvo Sottile.

La finale si è tenuta mercoledì sera all’hotel Crown Plaza Roma, dove le 21 fanciulle in rappresentanza delle 20 regioni italiane, sono state giudicate per le loro abilità artistiche, oltre che per l’aspetto fisico.

«Quest’anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia. Le seguiremo tutte», ha detto la patron del concorso Patrizia Mirigliani.

