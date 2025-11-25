Meghan Markle. Keystone

Il principe Filippo aveva messo in guardia il nipote Harry sulle conseguenze del matrimonio con Meghan Markle, un avvertimento che oggi appare sorprendentemente profetico alla luce delle scelte e delle tensioni degli anni successivi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Filippo aveva avvertito il nipote Harry già prima del matrimonio con Meghan Markle, esprimendo dubbi sulla futura duchessa e paragonandola a Wallis Simpson.

Le sue perplessità si confermano negli anni, soprattutto dopo la decisione della coppia di lasciare la famiglia reale e l’intervista «esplosiva» a Oprah Winfrey, definita dal duca una «follia».

Le parole di Filippo, rese note solo ora, sembrano anticipare le tensioni che avrebbero portato Harry a una vita lontana da Buckingham Palace e dagli obblighi reali. Mostra di più

Il principe Filippo aveva messo in guardia il nipote Harry ben prima delle nozze con Meghan Markle.

A rivelarlo è il biografo Andrew Lownie nel libro «Entitled», dove riporta una frase che oggi suona come un presagio delle tensioni che avrebbero travolto la famiglia reale: «Si esce con le attrici, non le si sposa».

Diffidenza fin dall'inizio

Secondo la royal watcher Ingrid Seward, il duca di Edimburgo nutre perplessità nei confronti di Meghan sin dai primi mesi della relazione nel 2016.

Una diffidenza che affonderebbe le radici anche in un paragone storico: Filippo vedeva in Meghan una figura simile a Wallis Simpson, la donna per cui l'ex re Edoardo VIII rinunciò al trono, causando uno dei più grandi scandali della monarchia britannica.

L'avvertimento sarebbe arrivato subito dopo l'annuncio del fidanzamento. Filippo non ostacola formalmente le nozze, ma teme le implicazioni che un matrimonio così mediatico e complesso potrebbe portare all'istituzione reale.

Il duca partecipa comunque alla cerimonia al Castello di Windsor, al fianco della regina Elisabetta II, mantenendo un atteggiamento critico, ma rispettoso della decisione del nipote.

Un aneddoto raccontato dall'ex maggiordomo reale Grant Harrold aggiunge una nota di ironia amara: dopo il matrimonio, il principe Filippo avrebbe ringraziato la sovrana dicendole «Grazie mille, è finita», come a sottolineare un sollievo momentaneo.

Le scelte di Harry e Meghan e la delusione del duca

Quando, nel 2020, Harry e Meghan decidono di lasciare i doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti, l'uomo non interviene.

Tuttavia, stando alle testimonianze raccolte dai biografi sui dai media inglesi, citati anche da «Leggo.it», giudica una «follia» l'intervista concessa alla conduttrice Oprah Winfrey nel marzo 2021.

In quell’occasione Meghan denuncia le difficoltà vissute all'interno della famiglia reale, parla delle preoccupazioni di alcuni membri sulla possibile tonalità della pelle del piccolo Archie e racconta persino i pensieri suicidi avuti nei momenti più bui.

Per il duca di Edimburgo, che ha trascorso la vita a sostenere la monarchia con disciplina e silenzio, quello sfogo pubblico rappresenta un punto di rottura.

Un futuro lontano dalla Corona

Oggi Harry vive in California con Meghan e i figli Archie e Lilibet. Nelle interviste si dice sereno e libero, lontano da Buckingham Palace e dalle responsabilità che ne derivano.

Le parole di Filippo, rese pubbliche soltanto ora, sembrano però anticipare le crepe che negli anni avrebbero allontanato Harry dalla sua famiglia e dai suoi doveri.

Col senno di poi, i timori del Duca di Edimburgo appaiono sorprendentemente lungimiranti: un avvertimento che, allora, il principe Harry scelse di non ascoltare.