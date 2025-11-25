Royal FamilyL'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Con le attrici si esce, ma non le si sposa»
25.11.2025
Il principe Filippo aveva messo in guardia il nipote Harry sulle conseguenze del matrimonio con Meghan Markle, un avvertimento che oggi appare sorprendentemente profetico alla luce delle scelte e delle tensioni degli anni successivi.
Il principeFilippo aveva messo in guardia il nipote Harry ben prima delle nozze con Meghan Markle.
A rivelarlo è il biografo Andrew Lownie nel libro «Entitled», dove riporta una frase che oggi suona come un presagio delle tensioni che avrebbero travolto la famiglia reale: «Si esce con le attrici, non le si sposa».
Diffidenza fin dall'inizio
Secondo la royal watcherIngrid Seward, il duca di Edimburgo nutre perplessità nei confronti di Meghan sin dai primi mesi della relazione nel 2016.
Una diffidenza che affonderebbe le radici anche in un paragone storico: Filippo vedeva in Meghan una figura simile a Wallis Simpson, la donna per cui l'ex re Edoardo VIII rinunciò al trono, causando uno dei più grandi scandali della monarchia britannica.
L'avvertimento sarebbe arrivato subito dopo l'annuncio del fidanzamento. Filippo non ostacola formalmente le nozze, ma teme le implicazioni che un matrimonio così mediatico e complesso potrebbe portare all'istituzione reale.
Il duca partecipa comunque alla cerimonia al Castello di Windsor, al fianco della reginaElisabetta II, mantenendo un atteggiamento critico, ma rispettoso della decisione del nipote.
Un aneddoto raccontato dall'ex maggiordomo reale Grant Harrold aggiunge una nota di ironia amara: dopo il matrimonio, il principe Filippo avrebbe ringraziato la sovrana dicendole «Grazie mille, è finita», come a sottolineare un sollievo momentaneo.
Le scelte di Harry e Meghan e la delusione del duca
Quando, nel 2020, Harry e Meghan decidono di lasciare i doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti, l'uomo non interviene.
Tuttavia, stando alle testimonianze raccolte dai biografi sui dai media inglesi, citati anche da «Leggo.it», giudica una «follia» l'intervista concessa alla conduttrice Oprah Winfrey nel marzo 2021.
In quell’occasione Meghan denuncia le difficoltà vissute all'interno della famiglia reale, parla delle preoccupazioni di alcuni membri sulla possibile tonalità della pelle del piccolo Archie e racconta persino i pensieri suicidi avuti nei momenti più bui.
Per il duca di Edimburgo, che ha trascorso la vita a sostenere la monarchia con disciplina e silenzio, quello sfogo pubblico rappresenta un punto di rottura.
Un futuro lontano dalla Corona
Oggi Harry vive in California con Meghan e i figli Archie e Lilibet. Nelle interviste si dice sereno e libero, lontano da Buckingham Palace e dalle responsabilità che ne derivano.
Le parole di Filippo, rese pubbliche soltanto ora, sembrano però anticipare le crepe che negli anni avrebbero allontanato Harry dalla sua famiglia e dai suoi doveri.
Col senno di poi, i timori del Duca di Edimburgo appaiono sorprendentemente lungimiranti: un avvertimento che, allora, il principe Harry scelse di non ascoltare.