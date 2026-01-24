Iva Zanicchi. Imago

Iva Zanicchi festeggia 86 anni a «Verissimo» ricordando l'amore profondo per il marito Fausto Pinna e il legame speciale con l’amica Ornella Vanoni.

Iva Zanicchi ha raccontato il dolore per la scomparsa del marito Fausto Pinna, avvenuta nell'agosto 2024, confessando che la sera la nostalgia si fa più forte.

La cantante ha ricordato un matrimonio vissuto nella fedeltà assoluta e il legame ancora vivo con il compagno, anche attraverso episodi che raccontano quanto sia stato centrale nella sua vita.

Zanicchi ha reso omaggio all'amicizia con Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre 2025, ricordandone l'umanità e la grandezza artistica.

Iva Zanicchi ha scelto lo studio di «Verissimo» per celebrare i suoi 86 anni e ripercorrere alcuni dei legami più importanti della sua vita, dall’amore per il marito Fausto Pinna all’amicizia con Ornella Vanoni.

Fausto Pinna è scomparso nell'agosto del 2024. Parlando del compagno, Zanicchi ha raccontato come il dolore si manifesti soprattutto nei momenti di solitudine: «Durante il giorno sono serena, ma la sera vado un po' in crisi».

«Ho rivisto mio marito... ma forse stavo sognando»

La cantante ha ricordato un rapporto vissuto con assoluta fedeltà: «In tutti questi anni di matrimonio non ho mai pensato di tradirlo, nemmeno una volta».

Tra gli episodi più toccanti, come riferisce fra gli altri «Leggo», il ricordo di una sera in cui, risvegliandosi sul divano, ha creduto di vederlo seduto al tavolo. «Forse stavo sognando, ma questo dice quanto sia stato importante per me», ha spiegato.

«Ornella Vanoni mi chiamava spesso»

Nel corso dell'intervista, Zanicchi ha parlato anche del legame con Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. Un'amicizia profonda, fatta di telefonate frequenti e progetti condivisi.

«Mi chiamava spesso. Le avevo promesso che ad agosto saremmo andate in Sardegna e che non avrei preso impegni per lei», ha raccontato. Zanicchi ha poi reso omaggio all’artista: «L'ho sempre considerata una delle più grandi interpreti: quando cantava, ti colpiva dritto al cuore».