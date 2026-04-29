Michelle Hunziker in un'immagine d'archivio IMAGO/Pacific Press Agency

La conduttrice concede un'intervista intima a «Chi» rivelando i sentimenti per il compagno attuale e il legame profondo con l'ex marito.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunizker tornerà in tv con «Tim Battiti Live Spring», dal 29 aprile su Canale 5.

La conduttrice racconta dei suoi rapporti sentimentali: il papà, musicista, era un artista meraviglioso, ma fragile.

Eros Ramazzotti rimane la sua «persona preferita». Un rapporto profondo che nonostante il tempo e il divorzio è rimasto immutato.

Con Giulio Berruti, il suo nuovo compagno, la 49enne ammette di aver mollato le corazze che si era costruita, «tutti i muri di Berlino».

Michelle, nell'intervista a Chi, ricorda il suo affetto per Antonio Ricci, che la difese coraggiosamente nei momenti più difficili.

Tra questi il periodo in cui faceva parte di una setta, che le fece abbandonare il fortunato programma «Zelig». Mostra di più

La presentatrice italo-svizzera tornerà sugli schermi di Canale 5 dal 29 aprile con «Tim Battiti Live Spring».

Uno show dove le note musicali fanno da padrone, perché come ammette la stessa Michelle Hunziker, la musica accompagna la sua esistenza fin dall'infanzia. Suo padre suonava il pianoforte e suo fratello ha frequentato il Conservatorio. Tutti in famiglia sanno cantare. E poi, c'è Eros Ramazzotti, il suo primo marito.

Un legame indissolubile con Eros Ramazzotti

In occasione del lancio del suo nuovo programma, la nativa di Sorengo ha rilasciato un'intervista al magazine «Chi», nella quale ha, fra le altre cose, ricordato l'affetto per Eros Ramazzotti, che rimane intatto nel tempo.

Michelle lo considera il più caro in assoluto in assoluto: «Eros è la mia persona preferita».

Fa parte della sua famiglia e gli vorrà sempre bene. Si sentono come fratelli, uniti da un affetto profondo che si è trasformato negli anni. Un sentimento che augura a tutti di poter sperimentare.

L'amore con Giulio Berruti

La conversazione si sposta sui rapporti sentimentali della conduttrice. Suo padre era un artista meraviglioso ma fragile, e questo ha segnato le sue relazioni.

Ha sempre visto nell'uomo la possibilità di un amore tenero. Necessita però di avere accanto una persona risolta che la faccia sentire protetta.

«Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente», dice la 49enne, la quale asserisce che molte donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze sviluppano questo lato maschile.

Ora però vive un momento positivo. Il merito va anche a Giulio Berruti.

Si sta lasciando andare? «Assolutamente sì. Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me». È felice ma cerca di proteggere questa felicità.

Il periodo buio della setta

Michelle ripercorre un capitolo doloroso del suo passato. Apparteneva a una setta che guidava le sue decisioni.

Le era stato consigliato di abbandonare Zelig al culmine del successo. Si trovava in una situazione personale terribile.

«Per me è stato un lutto staccarmi da Zelig sul più bello».

La gratitudine verso Antonio Ricci

L'intervista si conclude con un ringraziamento a Antonio Ricci, colui che l'ha lanciata a Paperissima e l'ha voluta a Striscia la notizia.

Sarà eternamente grata ad Antonio, che è stato anche suo testimone di nozze. Nel suo momento di maggiore difficoltà l'ha tutelata e assistita.

Quando dicevano che era posseduta dal diavolo, lui ha dichiarato al Corriere: «Se la Hunziker è il diavolo, io sto col diavolo».

Secondo lei l'autore televisivo ha preso posizione con coraggio, facendo qualcosa che pochi avrebbero fatto.