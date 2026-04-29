La presentatrice italo-svizzera tornerà sugli schermi di Canale 5 dal 29 aprile con «Tim Battiti Live Spring».
Uno show dove le note musicali fanno da padrone, perché come ammette la stessa Michelle Hunziker, la musica accompagna la sua esistenza fin dall'infanzia. Suo padre suonava il pianoforte e suo fratello ha frequentato il Conservatorio. Tutti in famiglia sanno cantare. E poi, c'è Eros Ramazzotti, il suo primo marito.
In occasione del lancio del suo nuovo programma, la nativa di Sorengo ha rilasciato un'intervista al magazine «Chi», nella quale ha, fra le altre cose, ricordato l'affetto per Eros Ramazzotti, che rimane intatto nel tempo.
Michelle lo considera il più caro in assoluto in assoluto: «Eros è la mia persona preferita».
Fa parte della sua famiglia e gli vorrà sempre bene. Si sentono come fratelli, uniti da un affetto profondo che si è trasformato negli anni. Un sentimento che augura a tutti di poter sperimentare.
L'amore con Giulio Berruti
La conversazione si sposta sui rapporti sentimentali della conduttrice. Suo padre era un artista meraviglioso ma fragile, e questo ha segnato le sue relazioni.
Ha sempre visto nell'uomo la possibilità di un amore tenero. Necessita però di avere accanto una persona risolta che la faccia sentire protetta.
«Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente», dice la 49enne, la quale asserisce che molte donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze sviluppano questo lato maschile.
Ora però vive un momento positivo. Il merito va anche a Giulio Berruti.