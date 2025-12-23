Miriam Leone

Relazioni e silenzi nel nuovo film del regista.

Gabriele Muccino torna al cinema con «Le cose non dette».

Il nuovo film segna un ulteriore ritorno del regista ai territori emotivi a lui più cari: le relazioni, le fratture sentimentali e i conflitti che nascono da ciò che non viene mai espresso fino in fondo. La pellicola arriva nelle sale italiane dal 29 gennaio, con distribuzione di 01 Distribution.

Al centro del racconto c'è una coppia apparentemente stabile, messa in crisi da tensioni sotterranee e verità rimaste a lungo taciute. Muccino costruisce un dramma intimo e corale in cui il non detto diventa il vero motore narrativo, capace di incrinare legami, amicizie e certezze. Un tema che attraversa da sempre il suo cinema e che qui trova una declinazione più matura e introspettiva.

Il cast riunisce alcuni dei volti più noti del cinema italiano contemporaneo: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, affiancati da Beatrice Savignani, Margherita Pantaleo e Alessandra Carrillo. Un ensemble chiamato a dare corpo a personaggi complessi, sospesi tra il desiderio di verità e la paura delle conseguenze.

«Le cose non dette» è tratto dal romanzo «Siracusa» di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. Le riprese si sono svolte tra Roma e il Marocco, con Tangeri a fare da sfondo a un viaggio che diventa anche esplorazione interiore, specchio delle inquietudini dei protagonisti.

La colonna sonora è affidata a Paolo Buonvino, mentre Mahmood firma e interpreta il brano originale che accompagna il film, contribuendo a rafforzarne la dimensione emotiva.