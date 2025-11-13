Le email di Epstein lo confermano: nella foto Andrea abbracciava proprio Giuffre

Il principe Andrea. IMAGO/Avalon.red

Andrea, ex duca di York, perché recentemente privato dei suoi titoli, ha sempre negato di ricordare l'incontro con Virginia Giuffre, sostenendo che la foto che li ritrae insieme potrebbe essere stata alterata. Le email di Jeffrey Epstein provano il contrario.

Hai fretta? blue News riassume per te In una foto resa pubblica nel 2011, l'allora principe Andrea posava abbracciato a Virginia Roberts, più tardi Giuffre.

L'ex duca di York ha sempre negato, adducendo ad un'alterazione voluta dello scatto.

«Sì, era sul mio aereo, e sì, ha scattato una foto con Andrea, come molti dei miei dipendenti», aveva scritto Jeffrey Epstein in una delle sue email.

Alcuni dettagli delle nuove email sono emersi dopo che migliaia di file dall'eredità del condannato per abusi sessuali sono stati visionati dal comitato di supervisione della Camera.

L'ex principe ha sempre negato di aver avuto rapporti con l'allora adolescente, ma Giuffre ha ammesso che sono stati tre gli incontri sessuali tra i due, quando lei era ancora minorenne. Mostra di più

È un uragano in piena, che non dà segni di arresto. Nuove email di Jeffrey Epstein includono una in cui il defunto finanziere pedofilo descrive come Andrea Mountbatten-Windsor abbia effettivamente scattato una foto con la vittima Virginia Giuffre. Lo riporta «Sky News».

L'ex duca di York, recentemente privato dei suoi titoli, ha sempre negato di ricordare l'incontro con la donna, sostenendo che l'immagine che li ritrae insieme potrebbe essere stata alterata.

Il principe Andrea sorride mentre abbraccia con il braccio sinistro la giovane Virginia Roberts, poi Virginia Giuffre. La foto sarebbe stata scattata all'inizio del 2001. Ghislaine Maxwell è in piedi dietro di loro. IMAGO/Capital Pictures

La vittima, che si è tolta la vita all'inizio di quest'anno, ha affermato nella sua autobiografia recentemente pubblicata che, da adolescente, ha avuto rapporti sessuali con Andrea in tre occasioni dopo essere stata trafficata da Epstein e Ghislaine Maxwell.

Il fratello di re Carlo ha sempre negato con forza queste accuse.

«Non ne posso più», aveva detto il figlio minore della regina Elisabetta, quando 14 anni fa venne informato per la prima volta che un quotidiano britannico stava per pubblicare un articolo sul trio. E oggi?

«Andrea può testimoniare a distanza»

I dettagli sono emersi dopo che migliaia di file dall'eredità del condannato per abusi sessuali sono stati visionati dai repubblicani del Comitato di supervisione della Camera.

L'email che discute la fotografia è una di quelle rilasciate e presenta uno scambio con un giornalista nel 2011.

Intanto, come riporta la BBC, quest'ultima notizia arriva dopo che Andrea è stato invitato dai democratici del Congresso degli Stati Uniti a rispondere ad alcune domande nell'ambito dell'indagine su Epstein.

Il membro democratico della Commissione di vigilanza della Camera, il deputato Suhas Subramanyam, ha dichiarato al programma Newsnight di BBC Two che Andrea non ha ancora risposto all'invito a testimoniare davanti alla commissione. Ha affermato che l'ex principe «non deve prendere un aereo per testimoniare, può farlo a distanza».

Tre rapporti sessuali con lei, adolescente

Giuffre, una delle principali accusatrici del pedofilo finanziere, ha affermato che il reale britannico ha avuto rapporti sessuali con lei tre volte quando era adolescente.

Andrea, che ha sempre negato le accuse, aveva raggiunto un accordo extragiudiziale con la vittima nel 2022, che non conteneva alcuna ammissione di responsabilità né scuse.

La foto emersa nel 2011, diventata famosa, mostra il principe con il braccio intorno a Virginia, allora Roberts, apparentemente scattata nella casa londinese di Maxwell, che si riconosce dietro.

Sebbene il nome della «ragazza» sia oscurato, Epstein sembra riferirsi a Virginia. La donna, dopo aver tagliato i legami con il milionario, si trasferì in Australia e cambiò il suo cognome da Roberts a Giuffre.

Per Epstein era una «bugiarda»

Un'email di Epstein ad un giornalista recitava: «La ragazza è fuggita dal paese con un mandato di arresto in sospeso. Il giorno dopo aver accusato altri, ha detto per iscritto che non ha credibilità, non ha mai lavorato per me a 15 anni, la sua storia faceva sembrare che avesse lavorato per Trump a quell'età e fosse stata incontrata da Ghislaine Maxwell».

Secondo il defunto finanziere, era una «totale assurdità, il Daily Mail le ha pagato dei soldi, lo hanno ammesso, con la dichiarazione che ci sono voluti soldi per far emergere la verità».

«Sì, era sul mio aereo, e sì, ha scattato una foto con Andrea, come molti dei miei dipendenti. Questa ragazza è una totale bugiarda, le autorità dovrebbero controllare il suo modulo di immigrazione australiano... Chiederò se collaboreranno».

«Assicurati che io non venga coinvolto»

In un diverso scambio di email nel marzo 2011, riguardo a un'inchiesta di un giornalista sulla compromettente fotografia, Epstein aveva inviato poi un messaggio a qualcuno elencato come «Il Duca», che si pensa sia il fratello del monarca.

Il pedofilo milionario scrisse: «Non sono sicuro come rispondere, l'unica persona con cui non ha fatto sesso è Elvis.»

Questo ha provocato la seguente risposta dell'ex duca: «Assicurati che ogni dichiarazione o lettera legale affermi chiaramente che NON sono coinvolto e che non sapevo e non so NULLA di queste accuse».

Parlando a Newsnight nel 2019, l'ex principe aveva detto: «Non ho assolutamente alcun ricordo di quella fotografia mai scattata... non puoi provare se quella fotografia è falsa o meno...».

«Quello sono io, ma se quella è la mia mano o se quella è la posizione in cui... ma non... non ho semplicemente alcun ricordo della fotografia mai scattata».