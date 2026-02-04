Sarah Ferguson Covermedia

Nuovi documenti diffusi dalle autorità statunitensi mostrano il tono confidenziale e adulante dei messaggi inviati dall'ex Duchessa di York al finanziere condannato per reati sessuali. Scambi che riaccendono l'attenzione sui loro rapporti.

Covermedia Covermedia

Sarah Ferguson definiva Jeffrey Epstein una «leggenda».

È quanto emerge da una serie di email contenute nei documenti recentemente resi pubblici dalle autorità statunitensi, che fanno nuova luce sull'intensità dei rapporti tra l'ex Duchessa di York e il finanziere morto suicida nel 2019.

Nei messaggi, risalenti soprattutto al 2009 e al 2010, Ferguson utilizza un tono affettuoso e confidenziale. In una email dell'agosto 2009, scritta un anno dopo la condanna di Epstein per aver adescato una minorenne a fini di prostituzione, ringrazia il finanziere per un complimento ricevuto davanti alle figlie.

«Non sono mai stata così toccata dalla gentilezza di un amico come per ciò che hai detto di me davanti alle mie ragazze», scrive. E aggiunge: «Grazie Jeffrey per essere il fratello che ho sempre desiderato».

Due mesi dopo, in un altro scambio, Ferguson – all'epoca spesso al centro di scandali legati ai debiti accumulati dopo il divorzio – chiede un aiuto economico urgente. «Ho bisogno con urgenza di 23.000 euro per l'affitto oggi... qualche idea?», si legge nel messaggio.

«Sono al tuo servizio. Sposami»

Le email successive includono progetti di incontri e inviti a eventi tra Europa e Stati Uniti. Ma è in un messaggio del giugno 2010 che il linguaggio diventa ancora più esplicito.

«Sei una leggenda. Non ho davvero parole per descrivere il mio amore e la mia gratitudine per la tua generosità e gentilezza. Sono al tuo servizio. Sposami», scrive Ferguson, chiudendo con un tono apertamente scherzoso ma enfatico.

Il rapporto tra i due si incrina nel 2011, quando l'ex Duchessa di York prende pubblicamente le distanze da Epstein.

Un «errore di giudizio gigantesco»

In un'intervista, Ferguson si scusa per l'amicizia e per i rapporti finanziari intrattenuti con lui, affermando di «aborrire la pedofilia» e di aver interrotto ogni contatto.

Definisce inoltre un prestito di circa 17.000 euro ricevuto dal finanziere per saldare alcuni debiti personali come un «errore di giudizio gigantesco».

Epstein è morto suicida nel 2019, mentre era in carcere in attesa di processo con l'accusa di traffico sessuale. Ferguson era stata sposata con il principe Andrea fino al 1996. Nonostante il divorzio, i due hanno mantenuto negli anni un rapporto di amicizia.

Oggi, a distanza di oltre un decennio da quegli scambi, il contenuto delle email torna a circolare, riaprendo interrogativi e imbarazzi che sembravano archiviati, ma che continuano a riverberarsi ben oltre le pagine dei documenti giudiziari.