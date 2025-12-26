  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Royal Family Le figlie di Andrea partecipano alla messa di Natale... ma l'ex principe non c'è

dpa

26.12.2025 - 10:41

La famiglia reale si reca alla funzione di Natale.
La famiglia reale si reca alla funzione di Natale.
Bild: dpa

I reali britannici hanno festeggiato il Natale: in programma la tradizionale funzione religiosa alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham. Alla messa erano presenti le figlie di Andrea... ma l'ex principe non è stato invitato.

DPA

26.12.2025, 10:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'ex principe Andrea, caduto in disgrazia, non era presente alla funzione natalizia della famiglia reale britannica.
  • Le sue figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie, sono arrivate alla chiesa di Santa Maria Maddalena dopo il re Carlo III (77 anni).
  • A differenza del padre le due donne non hanno perso i loro titoli.
Mostra di più

La famiglia reale britannica ha partecipato alla funzione natalizia a Sandringham con entrambe le figlie dell'ex principe Andrea caduto in disgrazia.

La principessa Beatrice e la principessa Eugenie sono arrivate alla chiesa di Santa Maria Maddalena dopo il re Carlo III. Il padre non era stato invitato alle celebrazioni a causa del suo ruolo nello scandalo sessuale di Jeffrey Epstein.

Numerosi spettatori hanno seguito la passeggiata dei reali fino alla chiesa. Il monarca indossava un cappotto marrone, la regina Camilla era vestita di rosso. Entrambi hanno continuato a salutare i curiosi e la famiglia reale ha potuto godersi il sole splendente. Anche la principessa Kate, moglie dell'erede al trono William, ha continuato a sorridere alla gente.

La sera precedente, un video della principessa con la figlia Charlotte aveva fatto scalpore nel Regno Unito. Il filmato, registrato durante la funzione natalizia all'inizio di dicembre, mostra le due sedute a suonare il pianoforte insieme. Il brano è «Holm Sound» del compositore scozzese Erland Cooper.

Il caso Andrea e le speculazioni su Beatrice ed Eugenie

Carlo ha tradizionalmente invitato la famiglia a Sandringham per le feste e il suo messaggio di Natale era stato trasmesso in televisione nel pomeriggio. A causa delle radici tedesche dei reali, i regali sono già stati scartati alla Vigilia, a differenza di molte famiglie del Regno, dove il 25 dicembre è il giorno in cui si fanno i regali.

Nelle ultime settimane ci sono state molte speculazioni sulla partecipazione di Beatrice e Eugenie. Il fatto che entrambe abbiano partecipato alla cerimonia è stata una notizia dirompente per alcuni media britannici. A differenza del padre le due donne non hanno perso i loro titoli.

Giova ricordare che Andrea è stato privato di tutti i suoi titoli, onorificenze e riconoscimenti. Adesso è conosciuto semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor. e respinge le accuse di abusi sessuali nello scandalo Epstein.

L'ex principe è apparso ancora una volta in primo piano nei documenti pubblicati di recente negli Stati Uniti su Epstein, compresa una foto che sarebbe sia stata scattata nella tenuta di Sandringham. Anche l'ex moglie Sarah Ferguson, madre delle principesse, non è stata invitata ai festeggiamenti.

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
Fate attenzione se trovate questa e-mail nella vostra casella di posta elettronica
Le figlie di Andrea partecipano alla messa di Natale... ma l'ex principe non c'è
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali
Migros si sta riorganizzando radicalmente, ecco tutte le novità

Le ultime sulla Royal Family

Royal Family. Arriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

Royal FamilyArriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

A Sandringham, nel Norfolk. Dal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

A Sandringham, nel NorfolkDal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

Ecco come sfrutta il brand «royal». Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti

Ecco come sfrutta il brand «royal»Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti

Altre notizie

Per Natale. Una foto del figlio di Justin Bieber conquista subito i social media

Per NataleUna foto del figlio di Justin Bieber conquista subito i social media

La magia del Natale. I figli di Macaulay Culkin non sanno che lui è il Kevin di «Mamma, ho perso l'aereo»

La magia del NataleI figli di Macaulay Culkin non sanno che lui è il Kevin di «Mamma, ho perso l'aereo»

Ecco cosa succede ora. Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica

Ecco cosa succede oraPer Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica