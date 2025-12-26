Le figlie di Andrea partecipano alla messa di Natale... ma l'ex principe non c'è

La famiglia reale si reca alla funzione di Natale. Bild: dpa

I reali britannici hanno festeggiato il Natale: in programma la tradizionale funzione religiosa alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham. Alla messa erano presenti le figlie di Andrea... ma l'ex principe non è stato invitato.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex principe Andrea, caduto in disgrazia, non era presente alla funzione natalizia della famiglia reale britannica.

Le sue figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie, sono arrivate alla chiesa di Santa Maria Maddalena dopo il re Carlo III (77 anni).

A differenza del padre le due donne non hanno perso i loro titoli. Mostra di più

La famiglia reale britannica ha partecipato alla funzione natalizia a Sandringham con entrambe le figlie dell'ex principe Andrea caduto in disgrazia.

La principessa Beatrice e la principessa Eugenie sono arrivate alla chiesa di Santa Maria Maddalena dopo il re Carlo III. Il padre non era stato invitato alle celebrazioni a causa del suo ruolo nello scandalo sessuale di Jeffrey Epstein.

Numerosi spettatori hanno seguito la passeggiata dei reali fino alla chiesa. Il monarca indossava un cappotto marrone, la regina Camilla era vestita di rosso. Entrambi hanno continuato a salutare i curiosi e la famiglia reale ha potuto godersi il sole splendente. Anche la principessa Kate, moglie dell'erede al trono William, ha continuato a sorridere alla gente.

La sera precedente, un video della principessa con la figlia Charlotte aveva fatto scalpore nel Regno Unito. Il filmato, registrato durante la funzione natalizia all'inizio di dicembre, mostra le due sedute a suonare il pianoforte insieme. Il brano è «Holm Sound» del compositore scozzese Erland Cooper.

Il caso Andrea e le speculazioni su Beatrice ed Eugenie

Carlo ha tradizionalmente invitato la famiglia a Sandringham per le feste e il suo messaggio di Natale era stato trasmesso in televisione nel pomeriggio. A causa delle radici tedesche dei reali, i regali sono già stati scartati alla Vigilia, a differenza di molte famiglie del Regno, dove il 25 dicembre è il giorno in cui si fanno i regali.

Nelle ultime settimane ci sono state molte speculazioni sulla partecipazione di Beatrice e Eugenie. Il fatto che entrambe abbiano partecipato alla cerimonia è stata una notizia dirompente per alcuni media britannici. A differenza del padre le due donne non hanno perso i loro titoli.

Giova ricordare che Andrea è stato privato di tutti i suoi titoli, onorificenze e riconoscimenti. Adesso è conosciuto semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor. e respinge le accuse di abusi sessuali nello scandalo Epstein.

L'ex principe è apparso ancora una volta in primo piano nei documenti pubblicati di recente negli Stati Uniti su Epstein, compresa una foto che sarebbe sia stata scattata nella tenuta di Sandringham. Anche l'ex moglie Sarah Ferguson, madre delle principesse, non è stata invitata ai festeggiamenti.