Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso

Le gemelle Kessler, inizialmente intenzionate a lasciare tutto a Medici Senza Frontiere, hanno poi scelto di dividere la loro eredità tra più enti benefici. Poco prima della loro scomparsa, hanno inviato gioielli a un'amica fidata.

Hai fretta? blue News riassume per te Le gemelle Kessler avevano rivisto il testamento nel 2023, scegliendo di distribuire la loro eredità tra più organizzazioni umanitarie invece che destinarla interamente a Medici Senza Frontiere.

Oltre ai lasciti solidali, hanno lasciato gioielli preziosi a un'amica, mentre l'ammontare totale dell'eredità non è stato reso pubblico.

Le celebri artiste, diventate icone internazionali dagli anni ’60, hanno concluso la loro vita nella villa di Monaco, oggi parte della successione destinata alle fondazioni indicate. Mostra di più

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, nonostante non abbiano avuto figli né si siano mai sposate, avevano pianificato con cura la distribuzione della loro eredità. Decedute all'età di 89 anni nella loro residenza di Grünwald, avevano rivisto il loro testamento solo due anni prima.

Inizialmente, come riportato dal quotidiano tedesco «Bild», avevano deciso di destinare l'intero patrimonio a «Medici Senza Frontiere». Tuttavia, nel 2023, cambiarono idea.

Ellen spiegò che lei e sua sorella avevano optato per una distribuzione più equa tra diverse organizzazioni. «Non volevamo che un'unica entità ricevesse tutto, ma piuttosto diverse. Ci sono molte persone che necessitano di aiuto», dichiarò.

Oltre a «Medici Senza Frontiere», i beneficiari includono la missione per ciechi «CBM», «Unicef», la fondazione «Paul Klinger Künstlersozialwerk», che supporta artisti in difficoltà, e la «Deutsche Stiftung Patientenschutz», dedicata alla protezione dei pazienti.

Sebbene l'ammontare esatto dell'eredità non sia stato divulgato, Ellen rassicurò con ironia: «Abbiamo ancora qualcosa da parte. Abbiamo guadagnato bene e investito saggiamente».

Dal lascito a «Medici Senza Frontiere» ai gioielli per un'amica

Laura Perrotta, direttrice generale della raccolta fondi di «Medici Senza Frontiere», ha espresso gratitudine per il lascito delle gemelle, sottolineando l'importanza del loro contributo per l'organizzazione, che non accetta fondi pubblici.

«Il loro gesto è stato significativo e ci permette di continuare i nostri progetti», ha commentato.

Poco prima della loro morte, le gemelle inviarono un pacco alla loro amica Carolin Reiber, conduttrice televisiva tedesca, con l'istruzione di non aprirlo prima del 18 novembre.

La donna ha rivelato che il pacco conteneva gioielli preziosi, tra cui alcuni con pietre di giada, e una lettera di cui non ha voluto svelare il contenuto.

Una vita in giro per il mondo

Cresciute a Tauche, vicino Lipsia, le gemelle iniziarono a studiare danza a sei anni. Nel 1952 si riunirono al padre a Düsseldorf, dopo la sua fuga dalla Germania Est. La loro carriera decollò al teatro Lido di Parigi, dove divennero le celebri Lido-Zwillinge.

Negli anni Sessanta, raggiunsero fama mondiale, esibendosi in cinema, musical, televisione e condividendo il palco con leggende come Frank Sinatra e Fred Astaire. Anche in età avanzata, parteciparono al musical di Udo Jürgens «Ich war noch niemals in New York».

Negli ultimi anni, si erano ritirate nella loro spaziosa villa nel sud di Monaco, una proprietà di oltre novecento metri quadrati, ora parte dell'eredità da dividere tra le organizzazioni indicate nel testamento.