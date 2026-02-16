Luigi Pelazza, giornalista de Le Iene imago/Italy Photo Press

Il programma torna martedì 18 febbraio in prima serata su Italia 1 con un impianto più immersivo e una narrazione ancora più serrata.

Covermedia Covermedia

Riparte martedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1, il nuovo corso de «Le Iene».

Il programma si presenta con un impianto rinnovato che rafforza la componente investigativa e accelera il ritmo della narrazione in studio.

Il format aggiornato punta su servizi ancora più immersivi, montaggio serrato e dialogo costante tra inviati e conduzione. Una trasformazione strutturale che comporta anche nuove complessità operative.

Nina Palmieri e Luigi Pelazza, tra i volti storici del programma, raccontano a TV Sorrisi e Canzoni il dietro le quinte di questa evoluzione.

«Siamo pronti a tutto per realizzare i nostri servizi», spiegano, sottolineando come oggi il lavoro richieda una preparazione ancora più rigorosa: tempi di verifica più stretti, coordinamento continuo con la redazione, gestione articolata delle riprese soprattutto nei contesti più delicati.

Tra imprevisti logistici, confronti accesi durante le inchieste e maggiore esposizione mediatica, la sfida è mantenere l’equilibrio tra ritmo televisivo e controllo delle fonti. Il cuore resta l’inchiesta sul campo, ma con una confezione più contemporanea e una costruzione narrativa pensata per coinvolgere il pubblico in modo diretto.

Le nuove puntate, già in lavorazione, porteranno servizi dedicati ai temi più urgenti dell’attualità, confermando la linea editoriale che negli anni ha reso «Le Iene» uno dei pilastri della prima serata di Italia 1.