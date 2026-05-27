Monarchie scandinave in ansia: due regine sono alle prese con problemi di salute

Sonja Haraldsen è la regina consorte di Norvegia. IMAGO/Bildbyran

Preoccupazione nelle monarchie scandinave: la regina Margrethe di Danimarca e la regina Sonja di Norvegia affrontano nuovi problemi di salute, mentre in Svezia si preparano grandi celebrazioni reali.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Margrethe è stata ricoverata dopo una caduta che ha causato un coagulo di sangue all'anca.

Anche Sonja di Norvegia deve fermarsi per problemi cardiaci e salterà gli impegni ufficiali.

In contrasto con Danimarca e Norvegia, la famiglia reale svedese si prepara a festeggiare nozze d’oro e anniversari storici. Mostra di più

Non è un periodo semplice per le famiglie reali scandinave.

Tra Danimarca e Norvegia, diverse sovrane devono fare i conti con problemi di salute e ricoveri ospedalieri.

Solo la Casa reale svedese vive settimane più serene, impegnata nei preparativi per importanti celebrazioni.

Margrethe ricoverata dopo una caduta

Come riferisce la Casa Reale danese, la regina Margrethe è stata nuovamente ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen dopo che una Tac ha evidenziato un grosso coagulo di sangue nella zona dell’anca, conseguenza di una precedente caduta.

«Sua Maestà resterà in ospedale per alcuni giorni», si legge nel comunicato ufficiale diffuso durante la Royal Run, l’evento sportivo organizzato per il compleanno del re Frederik, che ha compiuto 58 anni.

A dare aggiornamenti sulle condizioni dell'ex sovrana è stata la regina Mary, come riportato fra gli altri da «Oggi».

Durante la tappa di Helsingør della corsa popolare, ha spiegato che l'intervento è andato bene: «So che l’hanno operata e tutto è andato come previsto. È un po’ triste, ovviamente, ma non ama parlare della sua salute».

Secondo «Billed Bladet», il ricovero ha inevitabilmente smorzato il clima festoso della Royal Run, manifestazione nata per celebrare i 50 anni dell’allora principe Frederik e diventata negli anni un appuntamento molto seguito in Danimarca.

L’edizione di quest'anno ha coinvolto oltre 112'000 partecipanti distribuiti in cinque città del Paese.

Anche Sonja di Norvegia costretta al riposo

Problemi di salute pure per la regina Sonja di Norvegia. Come riportano i media norvegesi, la sovrana, che compirà 89 anni il prossimo 4 luglio, è stata ricoverata a causa di una fibrillazione cardiaca.

I medici le hanno imposto riposo assoluto e per questo non prenderà parte al tradizionale viaggio nella contea di Vestland a bordo dello yacht reale Norge insieme a re Harald.

Anche la principessa Astrid, sorella 94enne del sovrano norvegese, sarebbe alle prese con problemi cardiaci. Una situazione che pesa ulteriormente sulla monarchia norvegese, già confrontata con diversi membri della famiglia reale impossibilitati a svolgere incarichi pubblici.

Mette-Marit continua infatti a fare i conti con la malattia, mentre la principessa Ingrid Alexandra si trova a Sydney per motivi di studio.

In Svezia clima più sereno

Scenario completamente diverso invece in Svezia. Re Carl Gustaf e la regina Silvia si preparano infatti a festeggiare le nozze d'oro il prossimo giugno. E guardando avanti, nel 2027 toccherà alla principessa ereditaria Victoria celebrare i suoi 50 anni.

Come ricorda «Svensk Dam», l’Università di Göteborg le ha già dedicato una cattedra dedicata alla biodiversità.