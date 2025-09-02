La principessa Marie Caroline of Liechtenstein e il suo novello sposo, Leopoldo Maduro Vollmer fuori la cattedrale St. Florin di Vaduz, in Liechtenstein KEYSTONE

Sabato 30 agosto la principessa Marie Caroline del Liechtenstein ha sposato Leopoldo Maduro Vollmer nella Cattedrale di Vaduz. Un matrimonio da favola tutto da scoprire.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Marie Caroline del Liechtenstein ha spostao Leopoldo Maduro Vollmer a Vaduz il 30 agosto.

Da favola sia la cerimonia, che l'abito della sposa, che aveva in testa la Habsburg Fringe Tiara, indossata dalla nonna nel 1967.

La coppia vive a Londra:, lui lavora nella gestione degli investimenti, lei nel campo della moda.

Marie Caroline è l'unica figlia del principe Alois, il quale condivide il potere politico del Principato con un governo democraticamente eletto. Mostra di più

La principessa Marie Caroline del Liechtenstein ha celebrato il matrimonio dell'estate, sposando Leopoldo Maduro Vollmer il 30 agosto 2025 nella Cattedrale di Vaduz.

L'annuncio del fidanzamento era stato dato nell'ottobre 2024, con la cerimonia prevista per la fine dell'estate.

La sposa, unica figlia del principe Alois, come riportato anche da «people.com», ha indossato un abito bianco con dettagli in pizzo e maniche corte, completato da gioielli di famiglia e un lungo velo.

La tiara scelta per l'occasione è la Habsburg Fringe Tiara, indossata anche dalla sua defunta nonna, la principessa Marie, nel 1967.

La stupenda tiara portata dallaprincipessa Marie Caroline KEYSTONE

La cerimonia è stata officiata da Sua Eccellenza il Vescovo Mag. Dr Benno Elbs, Padre Martin Rauch SJ e Padre Dr Jozef Tarnowka SDS. La musica è stata eseguita dal Coro della Chiesa di San Florin Vaduz e dalla Schola St Florin.

Tra gli invitati, amici e familiari della coppia, il presidente e il vicepresidente del Landtag, membri del governo e il sindaco di Vaduz.

Dopo la messa, si è tenuto un ricevimento al Castello di Vaduz, residenza privata della famiglia reale del Liechtenstein. La coppia, che vive a Londra, ha condiviso un bacio sulle scale della cattedrale, suggellando il loro matrimonio.

KEYSTONE

Leopoldo, nato in Venezuela e laureato all'Università di St Andrews, lavora nella gestione degli investimenti, mentre la principessa Marie Caroline è impegnata nel settore della moda.

Giova ricordare che il Liechtenstein è governato da una monarchia ereditaria costituzionale, con il principe regnante e il Parlamento democraticamente eletto che condividono il potere.