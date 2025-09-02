  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Liechtenstein in festa Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline 

ai-scrape

2.9.2025 - 16:03

La principessa Marie Caroline of Liechtenstein e il suo novello sposo, Leopoldo Maduro Vollmer fuori la cattedrale St. Florin di Vaduz, in Liechtenstein
La principessa Marie Caroline of Liechtenstein e il suo novello sposo, Leopoldo Maduro Vollmer fuori la cattedrale St. Florin di Vaduz, in Liechtenstein
KEYSTONE

Sabato 30 agosto la principessa Marie Caroline del Liechtenstein ha sposato Leopoldo Maduro Vollmer nella Cattedrale di Vaduz. Un matrimonio da favola tutto da scoprire.

Igor Sertori

02.09.2025, 16:03

02.09.2025, 16:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La principessa Marie Caroline del Liechtenstein ha spostao Leopoldo Maduro Vollmer a Vaduz il 30 agosto.
  • Da favola sia la cerimonia, che l'abito della sposa, che aveva in testa la Habsburg Fringe Tiara, indossata dalla nonna nel 1967.
  • La coppia vive a Londra:, lui lavora nella gestione degli investimenti, lei nel campo della moda.
  • Marie Caroline è l'unica figlia del principe Alois, il quale condivide il potere politico del Principato con un governo democraticamente eletto.
Mostra di più

La principessa Marie Caroline del Liechtenstein ha celebrato il matrimonio dell'estate, sposando Leopoldo Maduro Vollmer il 30 agosto 2025 nella Cattedrale di Vaduz.

L'annuncio del fidanzamento era stato dato nell'ottobre 2024, con la cerimonia prevista per la fine dell'estate.

La sposa, unica figlia del principe Alois, come riportato anche da «people.com», ha indossato un abito bianco con dettagli in pizzo e maniche corte, completato da gioielli di famiglia e un lungo velo.

La tiara scelta per l'occasione è la Habsburg Fringe Tiara, indossata anche dalla sua defunta nonna, la principessa Marie, nel 1967.

La stupenda tiara portata dallaprincipessa Marie Caroline
La stupenda tiara portata dallaprincipessa Marie Caroline
KEYSTONE

La cerimonia è stata officiata da Sua Eccellenza il Vescovo Mag. Dr Benno Elbs, Padre Martin Rauch SJ e Padre Dr Jozef Tarnowka SDS. La musica è stata eseguita dal Coro della Chiesa di San Florin Vaduz e dalla Schola St Florin.

Tra gli invitati, amici e familiari della coppia, il presidente e il vicepresidente del Landtag, membri del governo e il sindaco di Vaduz.

Dopo la messa, si è tenuto un ricevimento al Castello di Vaduz, residenza privata della famiglia reale del Liechtenstein. La coppia, che vive a Londra, ha condiviso un bacio sulle scale della cattedrale, suggellando il loro matrimonio.

Princess Marie Caroline of Liechtenstein and.Leopoldo Maduro Vollmer come out of the church after their wedding ceremony at Cathedral St. Florin in Vaduz, Liechtenstein, Saturday, August 30, 2025. (KEYSTONE/Walter Bieri )
KEYSTONE

Leopoldo, nato in Venezuela e laureato all'Università di St Andrews, lavora nella gestione degli investimenti, mentre la principessa Marie Caroline è impegnata nel settore della moda.

Giova ricordare che il Liechtenstein è governato da una monarchia ereditaria costituzionale, con il principe regnante e il Parlamento democraticamente eletto che condividono il potere.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.

I più letti

Agli US Open Karolina Muchova vive un momento di shock in campo e scoppia in lacrime
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna

Altre notizie

Canton Obvaldo. Caduta mortale sul Wissberg per un pilota di parapendio

Canton ObvaldoCaduta mortale sul Wissberg per un pilota di parapendio

Il video è impressionante. Battello s'imbatte in una tempesta sul Lago di Zurigo: «Eravamo nell'epicentro»

Il video è impressionanteBattello s'imbatte in una tempesta sul Lago di Zurigo: «Eravamo nell'epicentro»

In 1500 restano a terra. Un aereo Swiss si blocca a Bangkok per giorni e provoca il caos

In 1500 restano a terraUn aereo Swiss si blocca a Bangkok per giorni e provoca il caos

Terremoto. Sisma di magnitudo 4,0 in Italia vicino a Strada, in Bassa Engadina

TerremotoSisma di magnitudo 4,0 in Italia vicino a Strada, in Bassa Engadina