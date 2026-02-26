Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

La seconda serata di Sanremo 2026 Pilar Fogliati, Laura Pausini, Carlo Conti, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Immagine: KEYSTONE La seconda serata ü iniziata con la cantante e conduttrice Laura Pausini. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Pausini è stata raggiunta da Carlo Conti. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Nella foto il conduttore di Sanremo Giovani Gianluca Gazzoli. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Niccolo Filippucci è il primo finalista delle Nuove Proposte. Immagine: KEYSTONE Angelica Bove gli contenderà la vittoria giovedì. Immagine: KEYSTONE Dopo la prima esibizione in gara entra Achille Lauro. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Carlo Conti, Laura Pausini e il cantante Achille Lauro Immagine: IMAGO/Italy Photo Press «Si può dare di più», la canzone di Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri che trionfò all'Ariston nel 1987, assume un nuovo valore interpretata dal coro della sezione de La Spezia dell'Anffas, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Immagine: KEYSTONE L'attrice Pilar Fogliati. Immagine: KEYSTONE Entrata sicuramente non convenzionale per Lillo Petrolo, che balla scendendo le scale. Immagine: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Elettra Lamborghini ha lasciato il segno nella seconda serata di Sanremo 2026, non certo per la sua canzone , ma per il suo errore, che non s'è nemmeno accorta d'aver fatto. Dopo essersi esibita, parlando con Conti, ha detto di non essere riuscita a dormire perché via di schiamazzi notturni provenienti da troppi «festini bilaterali» ... Immagine: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Le medaglie d'oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Immagine: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Achille Lauro e Laura Pausini hanno cantato «16 marzo». Immagine: KEYSTONE Fausto Leali Immagine: KEYSTONE Camilla Ardenzi rende omaggio alla nonna Ornella Vanoni. Immagine: KEYSTONE La seconda serata di Sanremo 2026 Pilar Fogliati, Laura Pausini, Carlo Conti, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Immagine: KEYSTONE La seconda serata ü iniziata con la cantante e conduttrice Laura Pausini. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Pausini è stata raggiunta da Carlo Conti. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Nella foto il conduttore di Sanremo Giovani Gianluca Gazzoli. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Niccolo Filippucci è il primo finalista delle Nuove Proposte. Immagine: KEYSTONE Angelica Bove gli contenderà la vittoria giovedì. Immagine: KEYSTONE Dopo la prima esibizione in gara entra Achille Lauro. Immagine: IMAGO/Italy Photo Press Carlo Conti, Laura Pausini e il cantante Achille Lauro Immagine: IMAGO/Italy Photo Press «Si può dare di più», la canzone di Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri che trionfò all'Ariston nel 1987, assume un nuovo valore interpretata dal coro della sezione de La Spezia dell'Anffas, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Immagine: KEYSTONE L'attrice Pilar Fogliati. Immagine: KEYSTONE Entrata sicuramente non convenzionale per Lillo Petrolo, che balla scendendo le scale. Immagine: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Elettra Lamborghini ha lasciato il segno nella seconda serata di Sanremo 2026, non certo per la sua canzone , ma per il suo errore, che non s'è nemmeno accorta d'aver fatto. Dopo essersi esibita, parlando con Conti, ha detto di non essere riuscita a dormire perché via di schiamazzi notturni provenienti da troppi «festini bilaterali» ... Immagine: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Le medaglie d'oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Immagine: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Achille Lauro e Laura Pausini hanno cantato «16 marzo». Immagine: KEYSTONE Fausto Leali Immagine: KEYSTONE Camilla Ardenzi rende omaggio alla nonna Ornella Vanoni. Immagine: KEYSTONE

Dopo una prima serata di Sanremo 2026 poco scoppiettante, come è andata la seconda? Laura Pausini sarà stata più spontanea e avrà preso le misure del suo ruolo? I co-conduttori per una sera Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo come se la sono cavata? Chi è arrivato in finale tra le Nuove Proposte? Tra i 15 big che si sono esibiti chi ha sorpreso in positivo e chi invece non ha compiuto una performance del tutto riuscita?

Hai fretta? blue News riassume per te Nella seconda serata del 76esimo Sanremo, Conti e Pausini sono affiancati da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Seppur bravi, tutti a modo loro, erano in troppi per essere sfruttati bene.

Dopo le semifinali delle Nuove Proposte, con Gianluca Gazzoli, che ha condotto Sanremo Giovani, giovedì in finale si affrontano Nicolò Filippucci e Angelica Bove.

Con il coro dell'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che canta «Si può dare di più» canta tutto l'Ariston.

Lillo assicura qualche risata, così come Pilar Fogliati. Intenso il duetto Pausini - Achille Lauro.

Achille Lauro poi regala un momento molto emozionante con il soprano Valentina Gargano e un coro di 20 elementi, quando si esibisce in «Perdutamente» in ricordo delle vittime di Crans-Montana.

Standing ovation per il Premio alla carriera a Fausto Leali: «Mi tremano le gambe». E annuncia un prossimo tour negli Stati Uniti.

L'omaggio alla grande Ornella Vanoni è affidato alla nipote Camilla Ardenzi che canta «Eternità».

Tra le prestazioni dei concorrenti spiccano in positivo, come nella prima serata, quelle del duo Masini-Fedez, di J-Ax, di Fulminacci e delle Bambole di Pezza.

Rivaluto in positivo quelle di Levante e Ditonellapiaga e, parzialmente, quella di Patty Pravo.

Pure dopo il secondo ascolto restano poco convincenti le performance di Elettra Lamborghini (protagonista di una gaffe, vedi galleria d'immagini), Lda & Aka 7even e Chiello. Mostra di più

Nella seconda serata del Festival 2026 torna il televoto, che ha lo stesso valore di quello delle radio (50% - 50%).

L'impatto è evidente sui 15 artisti che si sono esibiti mercoledì sera (gli altri 15 in scena giovedì): nelle prime 5 posizioni ci sono, in ordine sparso: Nayt, Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, , Fedez & Masini e Ermal Meta.

Mi chiedo cosa ci facciano così in alto Lda & Aka 7even e Nayt, che metto tra i meno bravi. Su Fedez e Masini non ci piove, come già detto dopo la prima serata.

Senza Arisa e Serena Brancale, che cantano nella terza serata e che facevano parte della cinquina decisa martedì, ci può stare che entrino Ermal Meta e Tommaso Paradiso. Ma, personalmente per la Top 5, ho rivalutato Ditonellapiaga e continuo a pensare che ci debba essere pure Fulminacci.

Si inizia con le Nuove Proposte

Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il filo della sera, che sarà, possiamo dirlo, meno noiosa della prima (difficile non esserlo), con alcuni momenti televisivi davvero riusciti.

La seconda serata, dopo che nella prima s'è avuto un calo netto degli ascolti, con 3 milioni di spettatori in meno rispetto all'apertura del 2025 (9,6 per 58% di share), inizia con Laura Pausini, reduce da una non brillante prima conduzione, ma che sarà più spigliata e naturale, complice forse anche l'assaggio di un po' di mortadella dietro le quinte durante lo show.

Laura senza fronzoli e più sorridente di martedì, introduce il «compagno di viaggio» Conti, che, arrivato ai piedi della scala, prende le redini.

Lo fa con la solita naturalezza, ma con troppe lungaggini, atipiche per lui, sul finire della serata, che, oggettivamente, poteva (e doveva) chiudersi almeno 45 minuti prima. In effetti da mezzanotte e mezzo in poi ci sono stati evidenti momenti di riempimento, basti pensare che lo stacchetto ballato, proposto da Lillo, è stato fatto ripetere in totale 6 volte...

Tornando all'inizio... Pausini e Conti vengono raggiunti da Gianluca Gazzoli, che presenta le semifinali delle Nuove Proposte, a cui Laura fa l'in bocca al lupo: «Ho iniziato come canterete voi e ho vinto qui. Siete fortunatissimi, dimostrate chi siete, non abbiate paura e go go».

L'emozione speciale di Gazzoli a Conte: «Sei generoso»

Alla fine, dopo il voto delle giurie (del pubblico (34%), la giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e delle Radio (33%)) in finale giovedì si sfidano Filippucci con «Laguna» e Angelica Bove con «Mattone», dopo aver superato il primo Blind, El Ma & Soniko e la seconda DM e Mazzariello.

«Sei un grande maestro, generoso, e di questi tempi ce ne vogliono», dice Gazzoli a Conti, prima di svelare il motivo della sua emozione: «Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, e mi ritrovo a coronare il sogno della mia vita nel giorno del suo compleanno».

«La vita a volte ci lancia dei segnali e noi dobbiamo fermarci per coglierli: ogni tanto i sogni si avverano».

E parte, inevitabile, l'applauso per un conduttore pacato e molto attento a incoraggiare e proteggere i giovani. Un plauso a lui e a chi lo ha scelto in tempi in cui vanno per la maggiore altri tipi di personalità nel mondo dello spettacolo.

Si parte con Patty Pravo per i big, poi arriva Achille Lauro

Si parte con il concorso dei big. Sono 15 a sfidarsi. L'atra metà lo farà giovedì. La prima artista è Patty Pravo, di rosso rubino vestita. Sa sua esibizione è più convincente della sera del debutto, anche se alcune parole della sua canzone si faticano a udire. Senza voler offendere nessuno, la sua classe e il suo stile, indiscutibili, mi sembra appartengano a un'altra epoca.

È il momento di Achille Lauro, acclamato a gran voce dalla platea. «È stato un anno bellissimo» - dice tornando all'Ariston non da concorrente ma da co-conduttore: «Dopo "Incoscienti Giovani" è successa una magia, gli stadi, la fondazione e oggi anche questo: è successo, è tutto vero».

Le sue esibizioni regaleranno momenti molto emozionanti nel corso della serata, complice, finalmente, una regia televisiva, che sfrutta più di ieri le potenzialità scenografiche e stilistiche, assenti quasi del tutto martedì.

Con «Si può dare di più» cantano e ballano tutti

Al rientro dalla pubblicità tocca al Coro dell'Anffas, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che canta «Si può dare di più», classico del festival di Morandi-Ruggeri-Tozzi. È un momento da karaoke all'Ariston, ma sicuramente anche a casa.

I solisti che cantano le parti del trio originale sono perfino più intonati e più bravi di alcuni cantanti in gara, senza dubbio. Il gruppo sprizza entusiasmo e felicità da ogni dove e la platea applaude.

«Alla faccia dei leoni da tastiera, sul palco stasera con noi c'è Laura Pausini», dice uno di loro. E lei commenta: «Chi crede nei sogni può realizzarli». E un altro ringrazia l'orchestra imitando Paolo Villaggio: «Come siete umani».

Come l'anno scorso, resta un po' l'impressione di un'idea non portata a termine. Certo è importante dare visibilità a realtà così poco presenti nel panorama televisivo, ma forse si poteva dare maggior senso al momento.

Pilar Fogliari è Uvetta: «Ma sta cosa la fate ogni anno?»

Arriva l'attrice Pilar Fogliati, nei panni di Uvetta, uno degli esilaranti personaggi del suo film «Romantiche»: la giovane e snob aristocratica romana che si crogiola nell'ozio finché non decide di lanciarsi nell'avventura di lavorare.

«È pazzesco, siete bellissimi: la fate ogni anno questa cosa? È il vostro lavoro? Percepite del danaro per questa cosa?», chiede a Conti e Pausini. «Le persone che lavorano sono super fortunate, sanno cosa fare tutti i giorni, secondo me è una super fortuna. Io ho lavorato con il vetro di Burano, facevo le boccette mono goccia».

Poi torna Pilar: «Quanto mi ha chiamato Conti ero al telefono con un'amica, pensavo fosse una televendita, sono abbastanza svenuta».

È un peccato ci siano altri due co conduttori con lei, Lillo e Achille, che inevitabilmente, rubano tempo e spazio. Fa quel che può e lo fa bene, ma fatta intervenire così è sprecata. Non è colpa sua.

Lillo e la discesa dalle scale non convenzionale

Il pubblico scandisce il suo nome «Lillo, Lillo» e lui arriva, scendendo le scale a un passo di danza non identificabile, poi il comico parla: «Meglio fare tante cose male che una bene, questo è il mio motto».

E quindi prova a fare il co-conduttore, ruolo che non ha mai rivestito, smontando gli stereotipi del ruolo, con una serie di frasi fatte e luoghi comuni su cui dice di essersi preparato: da «benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston» a «voltiamo pagina», passando per «Il prossimo cantante ci farà ascoltare una melodia, un brano, una canzone...».

Anche durante il resto della serata Lillo si impegna a far ridere e ci riesce, anche, ma non solo, quando insegna dei nuovi passi di danza «Ladispoli», «Doppio Anagni», «Stop Tufello» a Pausini, Achille e Pilar, lui che non ha proprio il fisico da ballerino o coreografo.

Un po' telefonata, ma fa comunque sorridere, la gag di quando si presenta con un leggio e vuole fare un monologo di 28 minuti ma «anche 30 o 35» su testi di Miller e Carlo Conti, notoriamente restio ai monologhi, lo ferma.

Nella sua prima entrata Lillo a un certo punto chiede: «Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo?».

Carlo Conti lo interrompe dicendo: «Al Teatro Olimpico?» con una chiara allusione alla prima delle numerose gaffe dell'ormai ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca sullo stadio di San Siro chiamato Olimpico all'inizio della sua disastrosa telecronaca della cerimonia delle Olimpiadi Milano-Cortina, che gli è costata il posto di lavoro.

Un doveroso omaggio alle Olimpiadi

E la battuta di Conti, una delle troppo rare, è un assist perfetto per la prossima tranche di spettacolo nel quale arrivano due campionesse italiane reduci dai Giochi di Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori, e Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile.

Lollobrigida: «L'emozione più bella è stata vedere mio figlio sugli spalti, è la forza che mi ha portato avanti. Grazie al pubblico italiano che ci ha dato tantissimo amore, è veramente un orgoglio per me».

Per Vittozzi l'avventura è «iniziata per caso: praticavo sport estivi, poi è nata questa passione, e mi sono subito innamorata di uno sport imprevedibile: mi piace il rischio, sono orgogliosa di aver portato il primo oro in Italia».

Con loro sul palco i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra per il curling in carrozzina per lanciare le Paralimpaidi al via tra pochi giorni.

Il duetto Laura Pausini - Achille Lauro

Dopo la pubblicità si riparte con Carlo Conti che parla illuminato solo da un cono di luce, con attorno a se il buio, reso più suggestivo da alcune candele. Parte un mini monologo mentre cammina nell'oscurità e termina con le parole «16 marzo»...

... che fanno partire la musica e il duetto, che si svolge tra grandi casse audio, un pianoforte verticale, un divano, un pouf, tappeti e candele elettriche, tra Laura Pausini e Achille Lauro, sul suo brano, «16 marzo» appunto, che fa parte del nuovo album di cover della Pausini, «Io Canto 2».

Il momento più toccante: l'omaggio alle vittime di Crans-Montana

Come ho detto all'inizio ci sono stati alcuni momenti televisivi veramente di qualità. Uno di quelli che indubbiamente resteranno nelle memorie, no solo per le foti emozioni suscitate, sarà l'omaggio alle vittime scomparse e a quelle che ancora stanno lottando per la vita dopo il dramma di Crans-Montana.

Carlo Conti spiega la situazione, non in veste di conduttore, ma di direttore artistico: «Quando ho contattato l'anno scorso Achille per venire, l’idea condivisa era quella di proporre altri brani durante la serata, tra cui "Incoscienti giovani". La scaletta è stata però modificata dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana e, in particolare dopo che Erica, la madre di Achille Barosi, lo studente milanese deceduto a 16 anni nel rogo, l’ha cantata ai funerali del figlio, davanti alla bara. Quando abbiamo visto quella scena abbiamo deciso di cambiare».

Dopo le parole, il buio. Sanremo si ferma. Tutti all'Ariston trattengono il fiato. Parte, in un silenzio surreale, la voce della soprano Valentina Gargano e quelle del coro di venti elementi, che accompagnano Achille Lauro in un'interpretazione da brivido di «Perdutamente», in omaggio alle vittime di Crans-Montana.

Alla fine della sue esibizione Achille dice: «Se questa cosa può aver confortato anche solo una persona e aver fatto del bene, per noi era un dovere». Applausi.

Il premio alla carriera a Fausto Leali: «Mi tremano le gambe»

«Mi stanno tremando le gambe come la prima volta al Festival di Sanremo al casinò nel '68. Fu straordinario perché ebbi come partner Wilson Pickett»: così Fausto Leali ha ritirato il Premio alla Carriera sul palco dell'Ariston.

Poi canta «Mi manchi» e «Io amo», suscitando la standing ovation del pubblico nella platea e nella galleria del teatro e l'inchino di Lillo.

Dopo aver rivisto le immagini di archivio dell'esibizione presentata da Pippo Baudo, Leali, che compirà 82 anni il prossimo 29 ottobre, ha ritirato il Premio alla Carriera dalle mani del maestro Pinuccio Pirazzoli.

In omaggio alla sua straordinaria carriera, ha ricevuto anche un quadro con il deposito alla Siae di «Deborah» datato 2 gennaio 1968. «Grazie al Comune di Sanremo e naturalmente alla Rai, a tutti voi e a quelli che ci seguono dall'estero», ha aggiunto Fausto Leali, spiegando di essere pronto a ripartire per un nuovo tour negli Stati Uniti.

L'omaggio a Ornella Vanoni da parte della nipote

La serata, davvero troppo lunga, sta per chiudersi, ma c'è ancora il doveroso omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa di recente.

È affidato alla nipote Camilla Ardenzi che canta «Eternità» e, sul finale, appare alle sue spalle un video in bianco e nero di Ornella per un emozionante duetto virtuale.

«L''insegnamento più grande che mi ha dato mia nonna è di non pensarci troppo» ha detto Camilla in chiusura del delicato e riuscito tributo.

È il momento troppo a lungo atteso: quello dell'annuncio dei Top 5, che arriva alla 1 e 10 minuti. In sala, visti i nomi che si illuminano di verde, ci sono reazioni contrastanti.

Una speranza per la serata di giovedì ? Che sia più corta, ma sappiamo che non sarà così...