Le pagelle della terza serata di Sanremo 2026: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys e Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk è inutile

La terza serata di Sanremo 2026 Carlo Conti e Laura Pausini all'inizio della terza serata di Sanremo 2026 Immagine: KEYSTONE La modella russa Irina Shayk al suo arrivo. Immagine: KEYSTONE Niccolo' Filippucci (a destra) vince tra le «Nuove Propose» battendo Angelica Bove. Immagine: KEYSTONE Mogol con Carlo Conti. Immagine: KEYSTONE Ubaldo Pantani ha regalato molto risate. Immagine: KEYSTONE Laura Pausini con il Piccolo Coro dell'Antoniano canta «Heal the world» di Michael Jackson, un inno alla Pace nel mondo. Immagine: KEYSTONE epa12779775 Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti and Paolo Sarullo on the screen during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 26 February 2026. The music festival will run from 24 to 28 February 2026. EPA/ETTORE FERRARI Immagine: KEYSTONE Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Immagine: KEYSTONE Eros Ramazzotti interpreta «Adesso tu». Immagine: KEYSTONE Durante l'allestimento del palco per l'esibizione con Alicia Keys Conti ha chiacchierato con Eros. Immagine: KEYSTONE Il duetto tra Alicia Keys e Eros Ramazzotti ha emozionato l'Ariston... Immagine: KEYSTONE ... letteralmente esploso poi con l'interpretazione di «Empire State of Mind». Immagine: KEYSTONE La terza serata di Sanremo 2026 Carlo Conti e Laura Pausini all'inizio della terza serata di Sanremo 2026 Immagine: KEYSTONE La modella russa Irina Shayk al suo arrivo. Immagine: KEYSTONE Niccolo' Filippucci (a destra) vince tra le «Nuove Propose» battendo Angelica Bove. Immagine: KEYSTONE Mogol con Carlo Conti. Immagine: KEYSTONE Ubaldo Pantani ha regalato molto risate. Immagine: KEYSTONE Laura Pausini con il Piccolo Coro dell'Antoniano canta «Heal the world» di Michael Jackson, un inno alla Pace nel mondo. Immagine: KEYSTONE epa12779775 Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti and Paolo Sarullo on the screen during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 26 February 2026. The music festival will run from 24 to 28 February 2026. EPA/ETTORE FERRARI Immagine: KEYSTONE Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Immagine: KEYSTONE Eros Ramazzotti interpreta «Adesso tu». Immagine: KEYSTONE Durante l'allestimento del palco per l'esibizione con Alicia Keys Conti ha chiacchierato con Eros. Immagine: KEYSTONE Il duetto tra Alicia Keys e Eros Ramazzotti ha emozionato l'Ariston... Immagine: KEYSTONE ... letteralmente esploso poi con l'interpretazione di «Empire State of Mind». Immagine: KEYSTONE

Archiviata la seconda serata di Sanremo 2026, guardata, come la prima, poco ispirata, in media da 9 milioni e mezzo di persone, cosa ha proposto la terza? C'è stato finalmente un sussulto in termini di contenuti e di ritmo? Oppure l'encefalogramma delle emozioni è rimasto piatto? Cosa ha detto il grande paroliere Mogol quando gli hanno dato il premio alla carriera? E il duo Eros Ramazzotti & Alicia Keys ha mantenuto le altissime attese?

Hai fretta? blue News riassume per te La terza sera all'Ariston si apre con la finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci, che batte Angelica Bove, a cui vanno però il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla.

Come co-conduttori ci sono la supermodella Irina Shayk e Ubaldo Pantani, che interpreta la parodia di Lapo Elkann.

Il paroliere Mogol, dopo aver scritto oltre 1'700 canzoni per i più grandi artisti italiani, riceve il Premio alla carriera

Laura Pausini con il Piccolo Coro dell'Antoniano canta «Heal the world» di Michael Jackson, un inno alla Pace nel mondo.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele passano sul palco dell'Ariston per promuovere il loro film e lasciano il segno, in negativo.

Eros Ramazzotti, prima da solo con «Adesso tu» e poi in coppia con Alicia Keys e «L'aurora», fa commuovere l'Ariston.

La star statunitense si esibisce con «Empire State of Mind», lasciando tutti a bocca aperta. Impietoso il divario di classe tra lei e gli artisti in gara.

Convincono, al secondo ascolto, Sal Da Vinci e Malika Ayane . Si confermano Serena Brancale e Arisa.

Le performance meno riuscite rimangono quelle di Luchè, Tredici Pietro e Leo Gassman. Si aggiungono quelle di Eddie Brock e Michele Bravi. Mostra di più

Le prime cinque posizioni, non in ordine di piazzamento, della terza serata di Sanremo 2026 sono occupate da Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Lo ha stabilito il Televoto e quello Giuria delle Radio sui 15 Big che si sono esibiti giovedì sera.

Per me su Serena Brancale, Arisa e Sal Da Vinci nonci sono dubbi. Quelli mi vengono su Luchè e, in parte su Sayf. È molto probabile che i due stiano andando forte sui social e quindi al Televoto. Al loro posto avrei promosso Malika Ayane. Ma non avrei saputo, per mancanza di elementi validi ( a differenza di mercoledì) completare la cinquina.

Filippucci vince tra i giovani, ma i due premi della critica vanno a Bove

La mossa della seconda serata di aprire con le Nuove proposte non fa segnare un sostanzialmente cambiamento negli indici d'ascolto, dopo il tonfo di 3 milioni in meno dell'apertura, rispetto al 2025. Il che per Conti non è una brutta notizia.

Anche la terza si apre allora con i volti più giovani. A spuntarla, con il voto della Sala stampa TV e Web (33%), della giuria radio (33%) e del pubblico (34%), è Nicolò Filippucci, ex Amici, con «Laguna» che batte Angelica Bove, con «Mattone», che ottiene però il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla.

Laura Pausini porta i due nel punto esatto del palco in cui Pippo Baudo la guidò quando vinse nel 1993 con «La Solitudine»: «Vi voglio vedere in giro per il mondo con la nostra musica italiana», è il suo augurio.

Irina Shayk non è solo un corpo...

Entra in scena la supermodella russa Irina Shayk, co-conduttrice per una sera. Conoscendo molto poco la lingua di Dante risponde alle domande di Conti e Pausini con un paio di frasi imparate a memoria. Guardandola però si capisce che sa poco di quello che dice. La sua presenza e il suo contributo restano un punto di domanda. Ma come per altri partecipanti, la colpa non è sua.

Conti poi, all'ultimo cambio d'abito della modella a fine serata, le fa fare la giravolta per mostrare l'ampia scollatura sulla schiena. Mossa di poca classe, sicuramente evitabile.

Perché così facendo, tenuto conto che Irina ha parlato e detto poco, Conti l'ha fatta automaticamente apparire solo come una bellezza femminile su cui mettere un vestito, veicolando il messaggio che la modella avrebbe da proporre come unico valore la sua bellezza.

Stride questa caduta di stile ancor più perché poco prima era stato lanciato un forte messaggio proprio di Conti per l'eliminazione della violenza sulle donne, con in sottofondo la canzone «Siamo donne» di Jo Squillo e Sabrina Salerno dal Sanremo 1991.

L'emozione non ha voce... ma le parole di Mogol

«L'emozione non ha voce»... cantava Adriano Celentano..., ma su quell'emozione Mogol c'ha messo parole, cantate dalle voci dei grandi artisti che hanno interpretato gli oltre 1'700 testi che ha scritto per la musica italiana, molti dei quali sono ormai scolpiti nella memoria collettiva.

E per tutti i suoi meriti Sanremo gli consegna il premio alla carriera. L'Ariston gli riserva la prima standing ovation della serata. E Mogol, quasi 90enne (li farà il 17 di agosto) arriva bello arzillo sul palco.

«Ecco la storia della musica italiana», dice Carlo Conti introducendolo. «Un'accoglienza così mi ha commosso», commenta l'autore che ricorda di aver «venduto 523 milioni di dischi nel mondo, anche se non ci crede nessuno».

Fra le oltre mille canzoni quella preferita del paroliere è «Dormi amore», scritta con Gianni Bella e interpretata da Adriano Celentano nel 2007: «L'ho dedicata a mia moglie, che ha molti anni meno di me, parlo di cosa sarà la sua vita e cosa sarà la mia quando non sarà più la mia vita, ma ci sopravviverà il nostro amore».

Ubaldo Pantani fa ridere proprio tutti, compreso i cantanti

Dopo questi momenti emozionanti entra in scena Ubaldo Pantani, che si presenta nel tailleur tricolore di una delle sue parodie più riuscite, Lapo Elkann.

Si parte subito con gli equivoci, Elkann «confonde» Sanremo con «Che tempo che Fa» di Fabio Fazio, dove è ospite fisso. «Sono Carlo Conti» gli dice il padrone di casa.

«Con gli occhiali da vista non ti avevo riconosciuto, faccio sempre confusione tra voi conduttori». «Ma siamo su Rai1, non la Nove...». E lui ribatte: «Rai9 fa parte del grande bouquet di Sky, un'eccellenza italiana».

Pantani è una vera botta di comicità, troppo assente nelle prime serate. Per fortuna nostra e dello show torna con regolarità e fa davvero ridere con le sue congetture senza senso.

Alcuni cantanti, da lui presentati, come per esempio Sal Da Vinci, talmente ridono che devono ritardare di diversi secondi la loro esibizione per ritrovare la concentrazione e la serietà necessarie per cantare.

Chi non ha resistito dopo la mezzanotte s'è perso poi una carrellata di imitazioni molto riuscite, quelle delle stelle del mondo del pallone Spalletti, Allegri, Gattuso e Buffon e poi quelle dei giornalisti Vespa, Giletti e Giordano. Irresistibili. Il pubblico apprezza, e anche noi a casa.

Laura Pausini canta per la pace

Molto buona e scenicamente riuscita la performance di Laura Pausini che interpreta «Heal the World» di Michael Jackson, con i piccoli cantori del Coro dell'Antoniano e del Coro di Caivano.

Il senso è riassunto nella scritta sullo sfondo, che recita «Make Music Not War», «Facciamo musica, non la guerra», concetto sottolineato pure da Pausini che dice guardando i bambini: «Vogliamo tutti un mondo senza guerre e le vogliamo per loro».

Paolo Sarullo: «Non si molla un ca***»

All'Ariston trova spazio l'appello di Paolo Sarullo, il giovane di Albenga che è stato aggredito, mentre era in monopattino, da quattro adolescenti che hanno provato a rapinarlo, è caduto a terra e da allora è tetraplegico

«Stop alla violenza sui giovani», dice in collegamento. Racconta che Olly è il suo cantante preferito, accenna «Balorda Nostalgia» e si rivolge ai suoi aggressori: «Non dovrebbe più accadere a nessuno».

E quando Carlo Conti lo invita a non mollare, replica con un sorriso: «Non si molla un ca***».

Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele

Ho trovato molto poco riuscito (forse perché non ne ho capito l'intento) il passaggio di Fabio de Luigi e Virginia Raffaele.

Già non sono partiti benissimo. Hanno voluto fare l'auto promozione del loro prossimo film, e potrebbe anche starci, ma ripetere così tante volte titolo e data ha disturbato più di uno spettatore. Nessuno, ma proprio nessuno, ne sentiva il bisogno. Conti li ha «sgridati», ma il male era fatto.

Si sono finti «maestri» polistrumentisti. «Cosa farete?», chiede Conti. Virginia: «Abbiamo preparato uno spettacolo questo pomeriggio». «Quando?». Ancora Virginia, facendo eco alla gaffe di Elettra Lambirghini la sera prima: «Questo pomeriggio mentre tu eri a fare festini bilaterali». «Ma non è possibile.. Siete pronti? Avete gli spartiti?» «Che ingenuo, non ne abbiamo bisogno di spartiti, abbiamo tutto in testa» è la risposta.

E così si infiltrano tra i membri dell'orchestra fingendo di suonare il violino, poi il pianoforte, fare i cori, la chitarra, il kazoo... Per finire con la direzione dell'orchestra stessa. Il tutto con un ritmo televisivo molto dubbio. Inefficaci.

Alla fine rimane una cosa sola, la domanda: ma perché?

Due chiacchiere (troppo poche) con Eros Ramazzotti

Arriva il momento più atteso della serata: quello di Eros Ramazzotti. A 40 anni di distanza, «era il 26 febbraio del 1986» ricorda il cantante romagnolo, ripropone la bella «Adesso tu».

Durante l'interpretazione si intuisce in alcuni brevissimi passaggi che la voce non è più quella di un tempo, ma non importa a nessuno, tutto l'Ariston canta, e noi con lui.

Per permettere l'istallazione del pianoforte con il quale si esibirà la superstar Alicia Keys pochi minuti dopo, Conti propone a Eros di sedersi sui gradini del palco e fare una piccola chiacchierata. Nel sedersi esce l'auto ironia del cantante... «Ecco con la panza che ho.. sarà poi difficile rialzarsi... Il primo che ci riesce aiuta l'altro».

Conti cerca di ricordare alcuni episodi della lunga e fortunata carriera. Eros spiega, per esempio, come sia stata Tina Turner a cercarlo per il celebre duetto che ha dato un'altra dimensione al suo percorso musicale. «Quando mi ha invitato da lei non ci credevo.».

Gli aneddoti interessanti sarebbero molto da raccontare, ma come sempre, il tempo stringe. Siamo, dopotutto. al festival della canzone.

Ma Eros dice ancora: «Umanamente sono peggio di prima, il successo non mi ha fatto sentire superiore, mi ha dato solo la grande forza di fare quello che mi piace di più, è bello farlo. Ma sappiamo bene quello che sta succedendo nel mondo, speriamo che le cose cambino».

Un problema tecnico rinvia di qualche minuto «L'aurora»

Entra in scena Alicia Keys, scambia qualche battuta con Conti, che sottolinea come la star abbia dei nonni siciliani, poi si avvicina al pianoforte, che suona sempre senza sedersi.

Le luci si abbassano, Eros si posiziona dietro il pianoforte a coda, tutto è pronto per la magia. Ma all'improvviso la statunitense in inglese dice indicandosi gli auricolari: «Non sento la mia voce, non sento il suono del pianoforte». Eros: «È il bello della diretta. Problema tecnico».

Rientra in fretta e furia da dietro le quinte Conti che, anche se al buio e quindi non visibile dagli spettatori a casa, lancia la pubblicità.

Al rientro parte il duetto, che si esibisce per la prima volta, in esclusiva mondiale e in italiano: «L'Aurora». Ramazzotti è emozionato e si vede. Keys non pronuncia benissimo tutte le parole, ma l'intensità dell'interpretazione fa dimenticare queste piccole imperfezioni.

«Empire State of Mind» da urlo

La cantautrice e musicista americana regala al pubblico un «Empire State of Mind» speciale, cambiando «Here in New York» con «Here in Sanremo». La sua interpretazione è spettacolo puro per le orecchie. È l'apoteosi in sala, applausi come se piovesse.

Fosse finita qui la diretta televisiva in pochi si sarebbero ricordati che si sarebbero dovuti esibire ancora ben 9 concorrenti su 15.

Tra questi poi, a non impallidire in un ipotetico quanto improbabile confronto con Keys ci sarebbe solo Serena Brancale.

Si ride molto con Vincenzo de Lucia

Passato il momento clou della serata Pausini incontra il suo imitatore un po' inquietante Vincenzo De Lucia, che aveva già fatto capolino a sprazzi brevissimi le prime due sere.

La regia propone uno schermo a metà, come fanno Le Iene. Sulla sinistra la vera Laura, a destra Vincenzo.

Per capire chi sia il fake Conti parte con le domande: «Cognome?» Laura: «Pausini», Vincenzo: «Pausini official». «Professione?» «Cantautrice» al che fa eco Vincenzo: «Ma in realtà io non mi sento una diva, sono una donna come tante... Sono come voi. Non sono cambiata, è cambiato il mio conto in banca». Il pubblico ride.

«Qual è il primo pensiero quando ti svegli al mattino?» «Mia figlia Paola», risponde Pausini. «Che devo essere grata alla vita di essere nata Laura Pausini. Pensa se nascevo te: vent'anni a condurre "L'Eredità", che palle» dice il suo alter ego... e ridono davvero tutti.

C'è posta per te...

Prima della classifica con i top 5 c'è ancora tempo per assaporare l'ultima perfomance di De Lucia in un'eccezionale imitazione di Maria De Filippi, regina di «C'è posta per te»: «Vedremo il falò di confronto» di Temptation Island «tra Andrea Pucci ed Elly Schlein».

«Non c'è il falò di confronto», risponde Conti ridendo... «Sai Carlo sono specializzata nel recapito della posta. Ho letto più lettere io che i Corinzi nella Bibbia...».

«Parto da questa: è una multa per eccesso di velocità, conduci troppo velocemente. Ce n'è un'altra sulla velocità, arriva da tua moglie... ». Dopo un paio di altre missive conclude con una lettera per il conduttore del prossimo festival... «Si parla di una fornitura di crocchette per cani a nome Gennarino e un vestito da ballerina...». I riferimetni ovviamente sono per Stefano De Martino, indicato da molti come il probabile successore di Carlo Conti, che da parte sua taglia corto: «Lo scopriremo...»

È arrivato il momento di scoprire la Top 5, di cui ho detto all'inizio...

Venerdì la serata delle cover, che spero, mostrerà più qualità nei pezzi dei concorrenti...

Sarà, comunque, tutt'altra storia.