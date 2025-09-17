Nell'estate del 2019, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania hanno effettuato la loro prima visita di Stato nel Regno Unito. La foto con la regina Elisabetta, morta nel 2022, l'allora erede al trono Carlo e sua moglie Camilla è stata scattata a Buckingham Palace a Londra. Immagine: Keystone

Un visitatore di alto rango alla famiglia reale britannica: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Londra. Stilata una guida al galateo per la visita di Stato per evitare altre gaffes.

Quando Donald Trump incontra re Carlo, il mondo si aspetta almeno qualche passo falso.

Questo perché Trump ne ha fatti diversi nella sua visita del 2019, tra erba bruciata in giardino, un ritardo di 12 minuti e il voltare le spalle alla corona.

Per garantire che questa volta tutto fili liscio durante la visita di Stato, i preparativi nella Casa reale sono andati avanti a pieno ritmo per settimane.

Carlo e la moglie Camilla vogliono accontentare Donald Trump con lo sfarzo e si affidano al carisma della principessa Kate «perché al re non piacciono le chiacchiere, non è bravo in questo».

Un esperto avverte: «Trump è un narcisista, pensa sempre che quello che fa sia bello». Ma spesso non rispetta le buone maniere e il protocollo. Mostra di più

La St George's Hall è il luogo perfetto come nessun altro nelle isole britanniche per presentarsi per la monarchia.

Questa settimana, Donald Trump e sua moglie Melania ceneranno in questa magnifica sala del Castello di Windsor insieme al re Carlo e alla regina Camilla e a circa 150 altri invitati.

Trump trascorrerà ben tre giorni e due notti a Windsor. Ed è noto che il presidente degli Stati Uniti ha un debole per i monarchi e le sale dorate. Si prevede quindi che il re britannico lo intratterrà con lo sfarzo reale durante la visita di Stato.

In passato Trump si è ripetutamente vantato delle sue origini scozzesi, ha regolarmente fatto osservazioni sulla regina Elisabetta II, morta nel 2022, e si è messo in scena come un aspirante re.

«Proprio per questo potrebbe essere ricettivo all'aura di Windsor, al rituale di corte che difficilmente gli viene offerto in qualsiasi altro palazzo di Stato del mondo», ritiene il giornale germanico «Der Spiegel».

La famiglia reale si affida al fascino della principessa Kate

I preparativi sono in pieno svolgimento nella famiglia reale da settimane, perché nulla deve essere lasciato al caso.

L'unico problema? A re Carlo non piacciono le chiacchiere.

Secondo gli addetti ai lavori, la Principessa Kate avrà un ruolo importante durante la visita di Stato del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Immagine: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

«In realtà è una combinazione piuttosto sfavorevole, perché Donald Trump vuole essere adulato. Carlo non è bravo in questo», ha spiegato un dipendente del palazzo alla «Bild».

Si dice quindi che i padroni di casa abbiano messo a punto un piano per evitare momenti imbarazzanti.

Secondo gli addetti ai lavori, il sovrano è particolarmente concentrato sul carisma e sulla diplomazia della principessa Kate.

Il galateo reale per Donald Trump

Ma nemmeno un presidente degli Stati Uniti incontra tutti i giorni il re britannico e può quindi capitare che i dettagli del protocollo reale vengano dimenticati.

Durante la sua prima visita, nell'estate del 2019, Trump ha attirato l'attenzione per il suo comportamento sboccato.

Nella sua visita di lavoro, il tycoon ha fatto attendere la regina, che allora aveva 92 anni, sul podio davanti alla guardia sull'attenti per ben dodici minuti prima che lui e Melania salissero in macchina.

Mentre le guardie si allontanavano, Donald Trump ha camminato davanti alla Regina Elisabetta durante la sua visita di lavoro del 2018 - contro il protocollo di corte. Immagine: Keystone

Come se non bastasse, il presidente ha camminato davanti alla sovrana mentre la Guardia era sull'attenti, ossia contro il protocollo di corte.

Se avete visto la serie Netflix «The Crown», saprete che anche il principe Filippo ha sempre dovuto camminare un passo dietro a sua moglie Elisabetta.

Nessuno, infatti, volta le spalle alla Corona.

Donald Trump si è appisolato durante il discorso della regina?

Un'altra scena ha fatto discutere in rete: un video mostra il discorso della regina Elisabetta e Donald Trump seduto accanto a lei. In una sequenza, i suoi occhi vengono improvvisamente chiusi.

Il presidente si è appisolato per un momento? O la breve clip dà solo questa impressione?

In ogni caso, Trump si sveglia un attimo dopo e torna ad ascoltare. La breve sequenza è diventata subito virale su X.

Anche altre presunte violazioni del protocollo sono state ampiamente discusse sui social media.

Il presidente ha dato un pugno alla regina?

In occasione della sua prima visita ufficiale di Stato nel Regno, Donald Trump è arrivato puntuale a Buckingham Palace a Londra, ma una foto ha scioccato i fan reali.

Ha dato un pugno alla Regina? Un'analisi della foto ha rivelato che si è trattato di una sfortunata stretta di mano.

Donald Trump è arrivato puntuale a Buckingham Palace per la sua visita ufficiale di Stato nel giugno 2019, ma questa foto di saluto ha fatto poi il giro del mondo: si è trattato di un pugno? Foto: Keystone

Come nel suo primo incontro con la regina, anche nella sua seconda visita Trump non si è inchinato ai reali britannici. Ma è proprio necessario?

«Il signor Trump è il capo di Stato di un enorme Paese», ha dichiarato alla radio Deutschlandfunk lo scrittore Moritz Freiherr Knigge, morto nel 2021. «In realtà credo che, secondo il galateo diplomatico, non abbia nemmeno bisogno di inchinarsi alla regina».

«Trump è un narcisista, pensa sempre che quello che fa sia bello»

Mesi dopo la visita di Stato di Trump nel 2019, è emerso che il presidente degli Stati Uniti ha commesso un altro passo falso: avrebbe danneggiato il giardino reale dietro Buckingham Palace.

Il verde non era più presentabile in diversi punti. Secondo un insider di palazzo, Elisabetta ha informato il premier australiano Scott Morrison, che ha visitato la monarca poco dopo Trump.

Il motivo del verde danneggiato? I motori dell'elicottero presidenziale hanno lasciato segni di bruciatura e le ruote hanno danneggiato l'erba.

La domanda rimane: cosa dovrebbero fare Carlo, Camilla e co. se Donald Trump si comportasse anche questa volta come un goffo allocco?

«È un narcisista, gli piace sempre quello che fa. Non riuscirete a cambiarlo. Per questo penso che sia meglio mantenere la calma», ha dichiarato ancora Freiherr Knigge alla radio Deutschlandfunk nel 2019.

Un consiglio che sembra ancora valido.