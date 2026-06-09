Leonor e Sofia prima del concerto du Bud Bunny. Imago

Dopo aver partecipato agli eventi ufficiali legati alla visita di papa Leone XIV a Madrid, Leonor e Sofía si sono concesse una serata tra amiche al concerto di Bad Bunny. Le due principesse spagnole sono state viste tra il pubblico del Wanda Metropolitano.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il giornalista Javier de Hoyos, Leonor e Sofía hanno assistito al concerto di Bad Bunny a Madrid insieme ad alcune amiche.

Le figlie di re Filippo VI e della regina Letizia si sono godute la serata lontano dagli impegni istituzionali e dai protocolli reali.

Dopo il weekend nella capitale, Leonor tornerà agli studi militari a Murcia, mentre Sofía si prepara a trasferirsi a Parigi per proseguire il percorso universitario. Mostra di più

Fine settimana intenso per la principessa Leonor e l'infanta Sofía. Le due figlie di re Filippo VI e della regina Letizia sono tornate a Madrid per partecipare agli appuntamenti istituzionali legati alla visita di papa Leone XIV, ma hanno trovato anche il tempo per concedersi una serata lontano dai protocolli reali.

Secondo quanto riferito dal giornalista Javier de Hoyos sui social, ripreso da «Vanity Fair», sabato le due sorelle hanno assistito al concerto di Bad Bunny al Wanda Metropolitano, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate nella capitale spagnola.

Serata tra amiche al Wanda Metropolitano

Dopo aver accompagnato i genitori alla messa celebrata dal pontefice in Plaza de Cibeles, Leonor e Sofía si sarebbero recate allo stadio insieme ad alcune amiche per assistere allo show della star portoricana.

Per l'occasione, la futura regina di Spagna ha scelto un look informale composto da jeans e un top rosso, completato da un paio di occhiali da sole portati sulla testa. Sofía ha invece optato per un top bianco.

Le due principesse hanno seguito il concerto da uno dei palchi dello stadio, cantando e ballando alcuni dei brani più popolari dell'artista.

Lontane dai riflettori

Come racconta Javier de Hoyos, a un certo punto una delle amiche avrebbe cercato di proteggerle dalla curiosità del pubblico utilizzando un ventaglio. Nonostante questo, Leonor e Sofía si sarebbero godute la serata con grande naturalezza, senza particolari misure per passare inosservate.

Le figlie dei sovrani spagnoli non sono nuove a questo tipo di uscite. Negli ultimi anni sono state viste anche ai concerti di artisti internazionali come Rosalía, Taylor Swift e Harry Styles.

Tra studi e impegni ufficiali

Terminato il fine settimana a Madrid, le due sorelle torneranno presto ai rispettivi impegni.

Leonor farà rientro a Murcia per sostenere gli ultimi esami presso l'Academia General del Aire y del Espacio. Il 15 luglio parteciperà poi alla cerimonia di diploma alla presenza del padre Filippo VI.

Per Sofía, invece, è già tempo di vacanze. L'infanta ha concluso il suo anno accademico al Forward College di Lisbona e prima dell'inizio del nuovo semestre si concederà qualche settimana di pausa.

A settembre si trasferirà a Parigi, dove proseguirà gli studi in Politica e Relazioni Internazionali.