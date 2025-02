Steven Gately, membro dei Boyzone, è morto nell'ottobre 2009. Al funerale nella natia Dublino, i suoi compagni di band hanno portato la bara. IMAGO/Newscom/AdMedia

In un nuovo documentario, gli ex membri dei Boyzone ricordano il momento peggiore della loro carriera: la morte improvvisa del loro amico Stephen Gately. Hanno raccontato di aver passato un'intera notte accanto alla sua bara.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il cantante dei Boyzone Stephen Gately è morto improvvisamente nel 2009 all'età di soli 33 anni, lasciando i suoi compagni di band devastati.

La notte prima del funerale, i membri della band sono rimasti accanto alla sua bara in chiesa per non lasciare solo il loro amico.

Ronan Keating e compagni lo ricordano in un nuovo documentario di Sky sulla band, che uscirà il 2 febbraio. Mostra di più

Non potevano crederci quando la notizia li ha raggiunti: è stato Ronan Keating (47 anni) a sapere per primo della morte dell'amico Stephen Gately (1976-2009) e poi ha dovuto dirlo ai suoi compagni di band - Keith Duffy (50 anni), Mikey Graham (52 anni) e Shane Lynch (48 anni). È stato informato dall'avvocato della band.

«Non potevamo crederci, non poteva essere capitato al nostro Stephen», ricorda Duffy nel nuovo documentario di Sky «Boyzone: No Matter What», come riporta secondo il «Daily Mail». E Graham aggiunge: «Il mio mondo in quel momento è andato a pezzi».

Gately è morto nella sua casa di Maiorca nell'ottobre 2009. In seguito è stato rivelato che la causa del decesso era un edema polmonare dovuto a un problema cardiaco non diagnosticato.

Per i suoi compagni di band all'epoca era inconcepibile che il loro amico non fosse più con loro. Per questo motivo non volevano lasciarlo solo la notte prima del funerale e hanno dormito in chiesa accanto alla sua bara, sempre secondo il quotidiano britannico.

«In quel momento c'era un grande senso di pace e unità»

«Non volevamo che restasse da solo in chiesa durante la notte», spiega Graham nella serie, mentre Ronan aggiunge che al loro amico «non piaceva il freddo».

Ma l'atmosfera non era opprimente, ricordano le ex star dei Boyzone: «Quando tutti gli altri se ne sono andati e siamo rimasti solo noi cinque, c'era un grande senso di pace e unità».

Il documentario sull'ex boyband irlandese sarà trasmesso su Sky a partire dal 2 febbraio 2025. «Per la prima volta in 30 anni, i membri dei Boyzone rilasciano interviste rare ed esclusive sul loro periodo in una delle più grandi boyband della storia», si legge sul sito di Sky.