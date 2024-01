Una chitarra elettrica Gibson Les Paul viene tenuta in mano da un gallerista durante un servizio fotografico per la collezione di chitarre Mark Knopfler alla casa d'aste Christie's a Londra. KEYSTONE

Asta da record questa sera da Christie's a Londra per le storiche chitarre della leggenda del rock Mark Knopfler, già frontman della band britannica dei Dire Straits e celebre per i virtuosismi impareggiabili.

Il pezzo forte in vendita, una Gibson Les Paul Standard del 1959, è stato battuto a 812.841 euro, segnando così la valutazione più alta mai raggiunta per questo modello, suonato da Knopfler nel corso di due storici tour con la sua band, nel 2001 (il Sailing To Philadelphia Tour) e nel 2008 (il Kill To Get Crimson Tour).

Altro pezzo unico è la Les Paul del 1983 usata per registrare canzoni come «Money for Nothing» e «Brothers in Arms» e poi esibita nel 1985 sul palco del mega concerto benefico collettivo dell'evento denominato Live Aid: è stata venduta per 694.300 euro. Christie's invece l'aveva stimata tra gli 11 mila e i 17 mila euro.

Mentre la Schecter bianca e rossa di «Walk of Life» è stata battuta a 487.500 euro, altro record per un singolo modello. Un pezzo particolarmente pregiato dell'asta di Knopfler, una Gibson ES-335 del 1958, uno dei primi esemplari prodotti della storica chitarra elettrica, ha raggiunto i 206'800 euro.

Un quarto dei proventi dell'asta, comprendente 121 lotti tra chitarre e amplificatori, è destinato a organizzazioni di beneficenza, tra cui la Croce Rossa britannica.

SDA