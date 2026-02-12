James Van Der Beek in una foto d'archivio KEYSTONE

L'attore americano James Van Der Beek, celebre per il ruolo in «Dawson’s Creek», è stato circondato dall'affetto dei suoi cari negli ultimi giorni di vita. La moglie Kimberly e le amiche più vicine hanno condiviso ricordi e immagini toccanti per salutarlo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore protagonista di «Dawson’s Creek» si è spento ieri, 11 febbraio, a soli 48 anni.

Van der Beek lascia la moglie Kimberly e sei figli, dopo aver combattuto contro un cancro al colon.

Due delle sue amiche più care hanno voluto ricordarlo condividendo commoventi foto con lui dei suoi ultimi giorni di vita. Mostra di più

James Van Der Beek, celebre attore di «Dawson’s Creek», è scomparso l'11 febbraio all'età di 48 anni, lasciando la moglie Kimberly e sei figli. La sua battaglia contro un cancro al colon-retto, diagnosticato nel 2023, è stata affrontata con coraggio e dignità, come ha dichiarato dalla moglie su Instagram.

«Il nostro amato James David Van Der Beek è venuto a mancare serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Quel momento arriverà. Per ora chiediamo solo di poter vivere in pace il nostro lutto per il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico», si legge nella didascalia che accompagna il post.

Commovente e profonda l'immagine pubblicata da Stacy Keibler, una delle sue amiche più care, in cui si vede l'attore su una sedia a rotelle mentre osserva il tramonto, accompagnata da un messaggio toccante.

Keibler ha descritto quei momenti come un dono, sottolineando l'importanza di vivere nel presente e di fidarsi del piano divino, anche quando il cuore è spezzato.

L'amica ha raccontato del tramonto condiviso con James, durante il quale lui ha espresso la sua saggezza e le sue speranze.

«In questi ultimi giorni mi hai insegnato più di quanto qualsiasi libro avrebbe mai potuto insegnarmi sull'importanza di vivere il presente. Mi hai mostrato cosa significa avere fiducia nel disegno di Dio, anche quando ti spezza il cuore. Soprattutto quando ti spezza il cuore. L'altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti l'un l'altro. Abbiamo parlato di come questo mondo possa sembrare sottosopra... e di come forse il cielo abbia bisogno del tuo spirito ora per aiutarci a stabilizzarci quaggiù».

Ha poi descritto l'attore come un dono e un marito e padre straordinario, esprimendo gratitudine per aver potuto essere accanto alla sua famiglia in quei momenti sacri.

Erin Fetherston, un'altra amica intima, ha pure condiviso immagini dello scomparso attore nei suoi ultimi giorni, esprimendo il vuoto lasciato dalla sua morte e l'impegno a sostenere la sua famiglia. Ha ricordato l'importanza della gioia, un valore caro a James, e ha promesso di continuare a celebrarlo.

Le testimonianze delle amiche di Van Der Beek evidenziano l'impatto profondo che ha avuto su chi lo conosceva, lasciando un'eredità di amore e saggezza che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha amato.