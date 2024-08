L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha diviso il suo Ferragosto 2024 tra due delle mete più esclusive: Capri e Ibiza.

Numerose sono state le location suggestive che hanno fatto da sfondo alle vacanze delle celebrità, tra giornate in spiaggia, notti glamour e momenti di relax a bordo di yacht di lusso.

Come ogni anno, Ferragosto si conferma uno dei momenti più attesi dai VIP italiani e internazionali, che scelgono le destinazioni più esclusive per trascorrere qualche giorno di relax lontano dai riflettori.

Tra paradisi tropicali e località italiane incantevoli, le celebrità si concedono una pausa estiva all'insegna del lusso e della tranquillità, condividendo i loro momenti con i fan attraverso i social media.

Gianni Morandi, sempre amatissimo dal pubblico, ha scelto di trascorrere Ferragosto in Sardegna, una delle destinazioni preferite dai VIP italiani. Il cantautore ha optato per una vacanza all'insegna della semplicità, immerso nella natura. Attraverso i social, Morandi ha condiviso con i suoi follower immagini di paesaggi mozzafiato, dimostrando come anche una star possa trovare gioia nelle piccole cose, lontano dal clamore dei riflettori.

Flavio Briatore, noto imprenditore e personaggio televisivo, ha trascorso il Ferragosto a bordo di uno yacht di lusso insieme al figlio Nathan Falco. Anche quest'anno, Briatore ha scelto il mare cristallino della Sardegna come cornice per le sue vacanze. Attraverso i social, ha documentato la loro crociera, mostrando momenti di affetto e complicità con il figlio, in un'atmosfera di relax e serenità.

L'ex calciatore Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi hanno scelto Mykonos per il loro Ferragosto 2024. La coppia, ormai abituata al fascino delle isole greche, ha condiviso sui social momenti di dolcezza e relax tra spiagge dorate e tramonti spettacolari. Un Ferragosto all'insegna dell'amore e del lusso in una delle isole più glamour del Mediterraneo.

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere il Ferragosto a Ibiza, in compagnia di amici e familiari. Belen ha condiviso sui social immagini di feste in spiaggia, cene al tramonto e momenti di puro relax, confermando ancora una volta il suo amore per l'isola spagnola, meta prediletta per le sue vacanze estive.

E i VIP internazionali?

Tra i VIP internazionali, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin hanno scelto di trascorrere il Ferragosto nella loro residenza sul Lago di Como. Il celebre attore e l'avvocato dei diritti umani hanno accolto amici e familiari per un weekend all'insegna del relax e della bellezza mozzafiato del lago italiano, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Il cantante britannico Harry Styles ha optato per una destinazione insolita per il Ferragosto 2024, scegliendo l'Islanda per una vacanza all'insegna dell'avventura e della natura. Tra escursioni sui ghiacciai, bagni nelle sorgenti termali e osservazione dell'aurora boreale, Styles ha condiviso su Instagram i momenti più emozionanti della sua vacanza, dimostrando il suo amore per le destinazioni meno convenzionali.

