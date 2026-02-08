Diverse centinaia di persone si sono riunite al Palais des Congrès di Bienne per fare il tifo per Léa Doffey durante tutta la serata. ATS

Léa Doffey di Bienne non ha vinto la finale di «Star Academy». L'annuncio della sua sconfitta nel talent show di TF1, arrivato poco dopo la mezzanotte, è stato accolto da un silenzio attonito dagli oltre 500 fan riuniti nella citta bilingue.

Keystone-SDA ATS

La 22enne svizzera è stata superata dalla 18enne francese Ambre, che ha ottenuto il 59% dei voti.

Fino all'ultimo momento, i suoi fan, stipati nel Palais des Congrès di Biel, trasformato in una «fan zone», hanno voluto credere che il loro idolo avrebbe vinto.

Il pubblico, che ha fatto il tifo per Léa Doffey per oltre quattro ore, ha lasciato rapidamente il foyer del Palazzo dei Congressi, dove la delusione era palpabile.

Per tutta la serata hanno dimostrato il loro sostegno alla candidata di Bienne reggendo cartelli con scritte come «100% fan de Léa» o "«Léa notre Suissesse"», o gridando «Léa, Léa».

La serata a Bienne è stata omostrata da TF1, che ha permesso ai fan di Léa Doffey di apparire sullo schermo nei momenti chiave.

Cameraman e un autista hanno fatto in modo che Léa sentisse il sostegno del pubblico fino a Parigi.

E ogni volta che la candidata svizzera appariva sullo schermo gigante, il pubblico intonava il suo nome.

Entusiasmo per Léa Doffey

Léa Doffey, cresciuta nella comunità germanofona di Bellmund, nel canton Berna, sulla sponda meridionale del lago di Bienne, ha abbandonato la professione di assistente medico per dedicarsi alla musica.

La sua famiglia ha origini portoghesi, che hanno influenzato il suo rapporto con il canto fin dalla più tenera età.

Dall'inizio della sua avventura televisiva, iniziata in ottobre al castello di Dammarie-les-Lys, vicino a Parigi, la personalità di questa candidata svizzera ha suscitato un grande clamore non solo nella sua regione d'origine, ma in tutto il mondo francofono.