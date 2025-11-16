  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Lea Michele: «Glee mi ha cambiato la vita, ma Broadway è casa»

Covermedia

16.11.2025 - 13:00

Lea Michele
Lea Michele

L'attrice ripercorre la fama globale e il ritorno alle sue radici teatrali.

Covermedia

16.11.2025, 13:00

Lea Michele torna a parlare del ruolo che l'ha resa famosa nel mondo, Rachel Berry di «Glee», e del legame indissolubile con Broadway.

In un'intervista a Glamour, l'attrice ricorda come tutto sia iniziato sul palcoscenico, molto prima del successo televisivo.

«Guarda, amo «Glee», amo Rachel Berry. Sono così orgogliosa del lavoro», racconta Lea Michele. «Ma nulla poteva preparare qualcuno a quell'esperienza – enorme, e vissuta negli anni più memorabili». Per la star, quel periodo resta unico, ma il suo cuore è sempre rimasto al teatro.

L'attrice sottolinea quanto sia grata per aver potuto affrontare entrambe le carriere: «Sono oltre che grata per quel viaggio, per ciò che ho imparato e per essere tornata a New York. È stato «Funny Girl» a rendere concreto il mio ritorno a Broadway».

Per la 39enne il percorso ha un senso preciso: «Ho sempre immaginato di essere qui e fare spettacoli, ma l'universo mi ha portata altrove e ora mi ha riportata a casa. È tutto collegato».

Nel corso dell'intervista, la protagonista di «Funny Girl» rivela anche di non aver mai cercato la televisione: «Ho incontrato Ryan Murphy quando sono andata a Los Angeles durante «Spring Awakening» e ha creato Rachel Berry per me. Non me lo aspettavo. Non pensavo sarebbe mai stato parte della mia vita».

Dopo la fine di «Glee» nel 2015, Lea è tornata sul palco, partecipando a produzioni come «Funny Girl» nel 2022 e ora «Chess».

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»
Debacle svizzera a Levi, Braathen conquista la prima vittoria per il Brasile e scrive la storia dello sci

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Spettacolo. Eddie Murphy: «La cultura della cancellazione è superata»

SpettacoloEddie Murphy: «La cultura della cancellazione è superata»

E rivela la sua dipendenza. Manuel Agnelli: «Grazie ai Måneskin il rock è universale. Ecco perché ho lasciato X Factor»

E rivela la sua dipendenzaManuel Agnelli: «Grazie ai Måneskin il rock è universale. Ecco perché ho lasciato X Factor»

Late Night USA. Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»

Late Night USAScandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»