Lea Michele

L'attrice ripercorre la fama globale e il ritorno alle sue radici teatrali.

Lea Michele torna a parlare del ruolo che l'ha resa famosa nel mondo, Rachel Berry di «Glee», e del legame indissolubile con Broadway.

In un'intervista a Glamour, l'attrice ricorda come tutto sia iniziato sul palcoscenico, molto prima del successo televisivo.

«Guarda, amo «Glee», amo Rachel Berry. Sono così orgogliosa del lavoro», racconta Lea Michele. «Ma nulla poteva preparare qualcuno a quell'esperienza – enorme, e vissuta negli anni più memorabili». Per la star, quel periodo resta unico, ma il suo cuore è sempre rimasto al teatro.

L'attrice sottolinea quanto sia grata per aver potuto affrontare entrambe le carriere: «Sono oltre che grata per quel viaggio, per ciò che ho imparato e per essere tornata a New York. È stato «Funny Girl» a rendere concreto il mio ritorno a Broadway».

Per la 39enne il percorso ha un senso preciso: «Ho sempre immaginato di essere qui e fare spettacoli, ma l'universo mi ha portata altrove e ora mi ha riportata a casa. È tutto collegato».

Nel corso dell'intervista, la protagonista di «Funny Girl» rivela anche di non aver mai cercato la televisione: «Ho incontrato Ryan Murphy quando sono andata a Los Angeles durante «Spring Awakening» e ha creato Rachel Berry per me. Non me lo aspettavo. Non pensavo sarebbe mai stato parte della mia vita».

Dopo la fine di «Glee» nel 2015, Lea è tornata sul palco, partecipando a produzioni come «Funny Girl» nel 2022 e ora «Chess».