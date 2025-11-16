SpettacoloLea Michele: «Glee mi ha cambiato la vita, ma Broadway è casa»
Covermedia
16.11.2025 - 13:00
L'attrice ripercorre la fama globale e il ritorno alle sue radici teatrali.
Covermedia
16.11.2025, 13:00
Covermedia
Lea Michele torna a parlare del ruolo che l'ha resa famosa nel mondo, Rachel Berry di «Glee», e del legame indissolubile con Broadway.
In un'intervista a Glamour, l'attrice ricorda come tutto sia iniziato sul palcoscenico, molto prima del successo televisivo.
«Guarda, amo «Glee», amo Rachel Berry. Sono così orgogliosa del lavoro», racconta Lea Michele. «Ma nulla poteva preparare qualcuno a quell'esperienza – enorme, e vissuta negli anni più memorabili». Per la star, quel periodo resta unico, ma il suo cuore è sempre rimasto al teatro.
L'attrice sottolinea quanto sia grata per aver potuto affrontare entrambe le carriere: «Sono oltre che grata per quel viaggio, per ciò che ho imparato e per essere tornata a New York. È stato «Funny Girl» a rendere concreto il mio ritorno a Broadway».
Per la 39enne il percorso ha un senso preciso: «Ho sempre immaginato di essere qui e fare spettacoli, ma l'universo mi ha portata altrove e ora mi ha riportata a casa. È tutto collegato».
Nel corso dell'intervista, la protagonista di «Funny Girl» rivela anche di non aver mai cercato la televisione: «Ho incontrato Ryan Murphy quando sono andata a Los Angeles durante «Spring Awakening» e ha creato Rachel Berry per me. Non me lo aspettavo. Non pensavo sarebbe mai stato parte della mia vita».
Dopo la fine di «Glee» nel 2015, Lea è tornata sul palco, partecipando a produzioni come «Funny Girl» nel 2022 e ora «Chess».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico