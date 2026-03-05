Ecco com'era la camera da letto durante l'infanzia della nostra redattrice Bild: Imago, Fotomontage: blue News

È uscito il nuovo album di Harry Styles e blue News lo ha già ascoltato. La nostra redattrice Lea Oetiker ricorda il periodo in cui Styles faceva ancora parte degli One Direction e lei era la loro più grande fan.

Sì, ok, probabilmente ero una «groupie». Ma non in senso stravagante. Dopotutto, avevo solo dodici anni o giù di lì, no?

Non so dire perché mi sia piaciuta così tanto la band «One Direction», quei cinque ragazzi inglesi.

Ricordo solo che un giorno mi sono imbattuta nel video musicale di «What Makes You Beautiful» su YouTube e da quel momento sono diventata una cosiddetta «Directioner».

Sì, è così che si chiamava il gruppo di fan della band. Anche noi ci chiamavamo così.

Per tutti coloro che hanno vissuto in una caverna negli ultimi 15 anni: gli One Direction - ovvero Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne - sono cinque ragazzi inglesi che hanno partecipato singolarmente al programma di casting «The X Factor UK», sono stati messi assieme senza tanti complimenti in una band, sono arrivati in finale e sono diventati famosi praticamente da un giorno all'altro come terzi classificati.

Accadeva alla fine del 2010.

Scambio nella chat di gruppo degli One Direction

«What Makes You Beautiful» è stato il loro singolo di debutto. La canzone è stata pubblicata nel settembre 2011 ed è stata inserita nell'album «Up All Night».

E chi pensate sia rimasta sveglia tutta la notte da quel momento in poi per scoprire ogni minimo dettaglio sulla band? Esatto, io. O meglio: la mia io allora undicenne.

A un certo punto conoscevo tutte le loro canzoni, ogni nuovo album era il mio preferito, sapevo quali erano i colori preferiti dei membri della band, quale cibo gli piaceva e quale no.

Ho guardato tutte le interviste e i film su di loro. Avevo persino una chat di gruppo sugli One Direction con i miei amici. In essa e sui social media, ogni piccola informazione veniva condivisa dalla mia cameretta d'infanzia nel Canton Argovia.

Poi un giorno è arrivata la notizia: gli One Direction sarebbero venuti in Svizzera.

«Oh mio Dio!», «Oh mio Dio!», «Oh mio Dio!».

Dall'ultima alla prima fila

Non ricordo nemmeno come ho avuto i biglietti. So solo che il 16 maggio 2013 ero seduta nell'ultimissima fila all'Hallenstadion di Zurigo con un'amica e le nostre madri e finalmente potevo vedere i miei idoli dal vivo.

Credo che quello sia stato il giorno più felice della mia vita fino a quel momento: non avevo mai vissuto un'esperienza simile nei miei primi 13 anni.

Poi è arrivato il luglio 2014, quando gli One Direction hanno tenuto un concerto in Svizzera per la seconda volta.

Questa volta a Berna, allo Stade de Suisse. Ovviamente c'ero anch'io. Quando la sera prima, nella chat di gruppo, discutemmo degli outfit per il giorno successivo, mi resi conto che non avevo nessun gadget degli One Direction.

O meglio: non ancora.

Sono andata alla Migros, ho comprato un pennarello nero e ho preso una camicia bianca dal mio armadio.

Con la penna ho scritto «1D» (abbreviazione di One Direction) a caratteri cubitali. Naturalmente, ho tagliato le maniche e accorciato la lunghezza per renderla una camicia davvero cool.

Non ricordo esattamente l'ora in cui io e i miei amici siamo arrivati a Berna, ma solo che era incredibilmente presto la mattina. Il concerto non sarebbe iniziato prima di sera, quindi abbiamo passato ore sull'asfalto cercando di ottenere un posto in prima fila.

E ce l'abbiamo fatta. Prima fila per i 1D!

Durante il concerto ha iniziato a piovere a dirotto, ma non mi importava affatto. Ero semplicemente felice. Mi è sembrato di nuovo il momento più bello della mia vita.

Non poteva andare meglio, no?

L'allontanamento emotivo dalla band

A un certo punto, tra il concerto e il mio 15° compleanno, ho iniziato a prendere le distanze da loro. Non so esattamente perché.

Forse perché non volevo essere una di quelle adolescenti perennemente dipendenti da una boy band. Così ho tolto i poster dalle pareti della mia cameretta d'infanzia, ho messo la mia maglietta degli One Direction in una scatola. È stata la fine di quel capitolo.

Per fortuna! Perché quando Zayn decise di lasciare la band qualche mese dopo e gli One Direction si sciolsero completamente circa un anno dopo, ero triste - ma quanto sarebbe stato brutto per me se fossi rimasta una superfan? Probabilmente molto, molto difficile.

Da quel momento in poi Harry, Liam, Niall, Louis e Zayn hanno preso strade diverse, ma la musica è rimasta una parte centrale delle loro vite.

I primi album da solista sono stati presto pubblicati e Harry Styles in particolare ha riscosso un grande successo.

La carriera solista di Harry Styles

Anche se non avevo più nulla a che fare con gli One Direction, naturalmente ogni tanto dovevo ascoltare i loro progetti solisti. E la musica di Styles mi piaceva davvero molto. E mi piace ancora.

Il suo primo album «Harry Styles» è stato pubblicato nel 2017, «Fine Line» nel 2019 e infine «Harry's House» nel 2022. E io ho compiuto 17, 19 e 22 anni.

Il modo più semplice per descrivere Harry è probabilmente quello di un artista pop di ispirazione retrò che mescola suoni anni '70 e '80 con una produzione pop moderna, dal rock al funk e alle ballate.

I tre album contengono sia canzoni esuberantemente allegre che profondamente malinconiche.

Mi ricordano le lunghe notti d'estate con gli amici, il periodo trascorso nel sud della Francia, il trasloco in un appartamento in condivisione e infine l'abbandono per trasferirmi nel primo appartamento tutto per me.

Il nuovo album è finalmente arrivato

Oggi ho 26 anni e oggi Harry Styles ha pubblicato il suo quarto album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Sono passati quattro anni dall'ultima uscita.

Anni in cui ha continuato a svilupparsi, a sperimentare molte cose nuove e a cercare in qualche modo di ritrovare se stesso. Styles, ad esempio, si è preso una pausa più lunga per la prima volta nella sua vita da quando ha iniziato a fare musica.

È stato a lungo in Italia, ma ha anche trascorso molto tempo a Berlino.

L'album è quindi molto atteso. La BBC lo descrive come «la più divertente crisi esistenziale del pop». Il Guardian assegna all'album tre stelle su cinque e scrive: «La musica del nuovo album di Styles è sobria, sottile e piacevole - ma dal titolo in poi ha un vero problema con le parole».

Per me, però, non si tratta di una crisi.

Sì, l'album è caotico - manca un filo conduttore, i testi sembrano criptici. Eppure per me è un album facile. In cui si percepisce che Styles si è davvero divertito. Che non si preoccupa più di quello che pensano gli altri, ma fa quello che gli piace.

Un addio definitivo

Dice chiaramente addio ai testi «leggeri» degli One Direction e presenta versi in codice che affrontano desideri più oscuri.

Ad esempio, quando confessa che voleva comportarsi bene, «ma so che lo farò di nuovo». O quando descrive come si senta «intrappolato» in un'immagine che gli è stata imposta e quindi «porta il fardello dei bambini americani i cui cuori sono stati spezzati».

E comunque: da quando bisogna capire la musica invece di ascoltarla e basta?

Alcune canzoni sono piuttosto calme, certe sono sfacciate e veloci, diverse mi fanno venire voglia di ballare. Altre mi fanno venire voglia di strisciare nella mia stanza e di stare da sola per un momento.

Vengono fuori parti elettroniche, poi vibrazioni musicali e a un certo punto si sente improvvisamente un'orchestra piena di violini.

Con questo album, Harry Styles ha fatto un passo coraggioso. Si sta lasciando alle spalle una parte di sé che non è più, ma che lo ha plasmato.

Forse nello stesso modo in cui io ho detto addio alla band all'epoca: lui lo ha fatto con un nuovo album, io l'ho fatto, chiudendo questo capitolo per sempre, mettendo i miei ultimi ricordi in una scatola.

L'addio non è uniforme e non ha un filo conduttore.