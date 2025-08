Imago

Il caso di Raoul Bova, coinvolto in una violazione della privacy con la diffusione di audio privati, continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Lele Mora e Fabrizio Corona hanno discusso della questione in un programma televisivo.

Il caso che coinvolge l'attore Raoul Bova, vittima di una grave violazione della privacy con la diffusione di audio privati, continua a essere un argomento di grande interesse su televisioni e media.

La questione è stata affrontata anche nel programma «Filorosso» su «Rai3», condotto da Manuela Moreno, con ospiti come Lele Mora e Fabrizio Corona, quest'ultimo direttamente coinvolto nella vicenda.

Durante la trasmissione, Lele Mora ha espresso la sua opinione su Corona, affermando: «Purtroppo non accetta consigli da nessuno. Fa solo dei guai. Bisognerebbe dargli tante legnate. Però bisogna vedere chi è che gliel’ha dati e per quale motivo poi sono stati pubblicati».

Mora ha commentato il ritorno di Corona alla ribalta con il suo progetto «Falsissimo» su YouTube, sottolineando come il pubblico sia attratto da pettegolezzi e scandali.

«La gente in questo periodo ama il prurito delle cose», ha aggiunto Mora, «Il pettegolezzo, i fatti degli altri, le cose che non sono serie. È il pubblico che cerca queste cose».

La discussione ha messo in luce come la curiosità del pubblico per le vicende private delle celebrità continui a essere un tema di grande interesse.

