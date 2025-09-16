La cantante americana Britney Spears (foto d'archivio). KEYSTONE

Un video pubblicato da Britney Spears ha sollevato, di nuovo, preoccupazioni sulla sua salute mentale. La cantante ha risposto però alle critiche con un post sui social: «Vergognatevi!».

Hai fretta? blue News riassume per te Britney Spears ha scatenato nuovamente la preoccupazione dei suoi fan con un video pubblicato sui social media.

Nel filmato si vedono quelli che potrebbero essere degli escrementi di animale.

La cantante ha reagito indignata alle accuse: «Chi mi ha giudicata deve vergognarsi, ero a casa mia in pigiama!».

Per molti follower si tratta però di un maldestro tentativo di togliere l'attenzione dalla sua salute mentale, sempre più in declino. Mostra di più

Britney Spears è tornata al centro dell'attenzione online dopo aver condiviso un video girato nella sua casa il 18 agosto. Come descrive «Sky TG24», nel filmato si vede la cantante mentre sistema una ring light nel soggiorno, con il suo cane che si muove sullo sfondo.

Alcuni fan hanno notato delle macchie sul pavimento, interpretate da alcuni come escrementi, sebbene non ci siano conferme ufficiali. Questo ha riacceso le preoccupazioni riguardo alla salute mentale dell'artista, già oggetto di discussione in passato.

@britneyspears I would say, Julia Roberts singing Prince’s "Kiss" off key a touch, but I sounded really good behind the lens lol 😂🙄🙄 !!! PSS Wise asses, I do know who I am !!! I have eight different languages written on my neck ... these are my pjs, but I put these boots on to play with lighting ... not the most elegant look 🫣🙄🙄 but hey !!! ♬ Naughty Girl - Beyoncé

In risposta alle critiche, la popstar ha pubblicato un post poche ore dopo, affermando: «Chi mi ha giudicata deve vergognarsi, ero a casa mia in pigiama!».

Nello stesso post, si vede una foto di Justin Bieber con suo figlio Jack, definendola «così bella», forse nel tentativo di spostare l'attenzione dall'accaduto.

In un altro video ha ironizzato: «Sto pulendo casa come se non ci fosse un domani», senza convincere molti follower, che hanno letto nelle sue parole un tentativo di minimizzare una situazione potenzialmente delicata.

@britneyspears Messing around with lighting and cleaning my house like no tomorrow 😳😳😳😂😂😂 ♬ original sound - Britney Spears

«Non si comporta come un’adulta»

Secondo il «Daily Mail» e «Page Six», fonti vicine alla cantante descrivono un periodo difficile. «La sua casa è un disastro. Non si occupa dei suoi cani e non ha nessuno che pulisca per lei ogni giorno. Non si comporta come un’adulta», ha detto una persona vicina alla famiglia.

Dopo la fine della tutela legale nel 2013, la famiglia ha cercato di offrirle supporto, ma senza successo. Sui social, i commenti si sono moltiplicati: alcuni dubitavano che si tratti di escrementi reali, mentre altri hanno chiesto il ritorno della tutela.

«Dove sono finiti i fan che gridavano Free Britney? Forse il padre aveva ragione», ha scritto un utente.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.