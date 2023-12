Lenny Kravitz

Pochi anni prima della sua morte il rocker ha avuto l'opportunità di ringraziare il leggendario sceneggiatore per aver cambiato la sua vita.

Non tutti lo sanno, ma c'è una decisione di Norman Lear che ha avuto un impatto definitivo sulla vita di Lenny Kravitz.

Il leggendario sceneggiatore e produttore televisivo, famoso per aver creato popolari sitcom degli anni '70, è scomparso il 5 dicembre all'età di 101 anni.

Durante una recente apparizione nel podcast «Awards Chatter» di The Hollywood Reporter, il musicista di «Fly Away» ha infatti ammesso che Lear gli «ha cambiato la vita» – riferendosi a quando il compianto produttore ingaggiò sua madre, Roxie Roker, per «The Jeffersons».

Il ricordo del loro incontro

Ricordando un incontro con Lear, Kravitz ha ricordato: «L'ho visto forse qualche anno fa e, sai, sono cresciuto con lui fin da bambino, e gli ho solo detto: «Devo ringraziarti perché hai cambiato la mia vita. Non sarei qui, non starei qui di fronte a te, se non avessi assunto mia madre"».

In The Jeffersons, la Roker interpretava Helen Willis, una metà della prima coppia interrazziale mostrata in televisione negli Stati Uniti durante l'orario di prima serata, dal 1975 al 1985.

Kravitz ha ricordato come Lear avvertì sua madre che il suo personaggio sarebbe stato sposato con un uomo bianco, e lei rispose rivelando che la situazione rifletteva la sua vita reale.

«(Lear) l'ha incontrata e le ha detto, «Hai ottenuto la parte». (Lui) si è seduto con lei e ha detto, «Devi capire che interpreterai la moglie di un uomo bianco, il fatto ti crea qualche problema», ha condiviso Lenny con The Hollywood Reporter. «E lei ha tirato fuori il suo portafoglio e ha mostrato una foto di mio padre, dicendo, «Questo è mio marito» e (Lear) ha detto, «Ci vediamo lunedì"».

La Roker e Kravitz si trasferirono da New York a Los Angeles dopo che lo show fu preso in serie, e alla fine il padre del cantante, Sy, si unì a loro.

