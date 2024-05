Lenny Kravitz

Il rocker preferisce non impegnarsi in relazioni che sa non potrebbero funzionare.

Lenny Kravitz non ha una relazione stabile da nove anni.

A rivelarlo è stato il 60enne, che preferisce restare celibe fino al momento in cui non troverà la donna giusta.

«È così, è un fatto spirituale», ha dichiarato Lenny a proposito della sua scelta di vita, in una nuova intervista con il The Guardian.

Pur sperando in una nuova relazione, il 60enne rocker non nutre molte aspettative. «Sono diventato molto rigido in molti modi, nel modo in cui ho deciso di vivere la mia vita».

Kravitz è stato sposato con l'attrice Lisa Bonet, con cui ha avuto la figlia Zoe Kravitz, 35 anni. La coppia si è sposata nel 1987, separandosi nel 1993.

Lenny si è aperto sull'esperienza avuta con una donna adulta, quando lui aveva appena 13 anni: un fatto grave, ma che il rocker fatica a definire un abuso.

«Sì, lei lo ha fatto, ma non è stato...», si è interrotto. «Nel mondo di oggi, sì, quello è considerato un abuso, un'aggressione. C'era questa bella ragazza che ha visto questo giovane adolescente e ha pensato che io fossi carino. Ha voluto darmi del piacere. Qualsiasi ragazzo avrebbe colto questa opportunità al volo e si sarebbe divertito da morire».

Ad ogni modo, il musicista fermò la donna poiché all'epoca aveva una fidanzatina. «Lei trovò quella situazione comica: «Tu hai una fidanzata?!». Lei si è fermata, e non posso parlare per tutti, ma sarebbe stata una fantasia per così tanti ragazzini», ha continuato Lenny. «Ma per me... non era quello che volevo».

