Leo Gassmann Covermedia

Il cantautore interviene sul gossip nato dall'esibizione a Sanremo e rivendica un legame autentico, mentre annuncia il nuovo album in uscita ad aprile.

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Finito al centro del gossip per l'esibizione al Festival di Sanremo, Leo Gassmann smentisce qualsiasi relazione sentimentale con Aiello, parlando di un rapporto basato su stima e amicizia.

L'artista chiarisce che la performance non aveva alcun sottotesto. «Per me era tutto naturale: io e Antonio siamo molto amici», ha detto a Vanity Fair, rivendicando un rapporto autentico.

Il vincitore tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 insiste su un punto preciso: «Esistono amicizie tra uomini fatte di affetto, abbracci e sguardi intensi: volevamo raccontare quello, e basta».

Nel racconto emerge anche un dettaglio che rafforza la spontaneità del legame: il viaggio condiviso a Siviglia subito dopo il Festival, citato come esempio di una complicità che va oltre il palco. E per chi continua a leggere altro, la replica è netta: «Se avessimo voluto fare quel gioco lì avremmo, piuttosto, limonato sul palco».

Una presa di posizione che sposta il discorso dal gossip alla rappresentazione dell'intimità maschile, ancora spesso interpretata in chiave ambigua.

Dopo l'esposizione sanremese, il cantautore è atteso con il nuovo album «Vita Vera Paradiso», in uscita il 10 aprile 2026, mentre prosegue la promozione televisiva e radiofonica del progetto.