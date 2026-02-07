  1. Clienti privati
Tra musica e TV Leo Gassmann torna all'Ariston: «Cantare l'amore e la pace oggi è necessario»

Covermedia

7.2.2026 - 13:00

Leo Gassmann
Leo Gassmann
Covermedia

In gara con «Naturale», tra nuovo album e ruoli televisivi recenti.

Covermedia

07.02.2026, 13:00

07.02.2026, 13:08

Leo Gassmann è pronto per il suo comeback all'Ariston.

Il giovane erede della celebre dinastia è in lizza alla 76ª edizione del Festival di «Sanremo» con il brano «Naturale». Il pezzo sarà presentato durante le serate del Festival in programma dal 24 al 28 febbraio e anticipa l'uscita del terzo album in studio, «Vita Vera Paradiso», prevista per il 10 aprile.

In un'intervista ad Ansa, l'artista ha dichiarato: «In questi tempi è necessario cantare l'amore e la pace». Ha aggiunto che «Naturale» è «una canzone che va interpretata, cantata col cuore».

Il brano è firmato da Gassmann insieme a Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. Nel testo compare il verso «fare la pace, alla fine, è più naturale», richiamato dall'artista nelle interviste di presentazione.

Accanto alla musica, Leo Gassmann porta avanti anche l'attività di attore. L'ultimo impegno con la tv lo vede nel cast della miniserie Rai «L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro», in cui interpreta Ram, membro della squadra investigativa.

Ha inoltre recitato nel film tv «Califano», diretto da Alessandro Angelini, in cui interpreta Franco Califano, ruolo che ha segnato il suo debutto come protagonista in una produzione Rai.

Tra le sue partecipazioni più recenti al cinema figurano anche i titoli «Una terapia di gruppo» (2024) e «Fuori la verità» (2025), entrambi presenti nel suo percorso recitativo affiancato alla carriera musicale.

