Leona Lewis si è sposata in Toscana

La cantante britannica è convolata a nozze con il compagno Dennis Jauch in una tenuta alle porte di Firenze.

Nozze italiane per Leona Lewis.

La cantante di Bleeding Love ha sposato il compagno di lungo corso Dennis Jauch in una cerimonia intima, svoltasi nel weekend in una tenuta vinicola toscana, a sud di Firenze.

Ad assistere al matrimonio - come riportato dal magazine HELLO! -, 180 invitati.

Tre cambi d’abito per Leona, che, sulle note dell’Ave Maria di Schubert, ha raggiunto Dennis all’altare con indosso un lungo abito in tulle bianco. Per il ricevimento, la star ha poi optato per un outfit rosa pallido. Alla grande festa l’ex vincitrice di X Factor UK si è infine presentata avvolta in un abito rivestito di cristalli.

Dennis ha condiviso su Instagram alcune foto per le strade di Firenze con la madre, tra cui uno scatto a Ponte Vecchio, nelle ore precedenti al grande giorno.

Prima delle nozze, Leona e Dennis si sono frequentati per otto anni.

«Siamo entrambi delle persone molto riservate, ma volevamo condividere questa lieta notizia con tutte le persone che ci hanno sostenuto e che hanno assistito al fiorire della nostra relazione nel corso degli anni. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme ed è fantastico condividere tutto il nostro amore con voi», ha dichiarato la cantante a People un anno fa, dopo la notizia del fidanzamento ufficiale.

Al The Sun una fonte ha rivelato pochi giorni fa: «Ha trascorso mesi e mesi per fare in modo che tutto fosse perfetto per il grande giorno. C’è una lunga lista di amici che arriveranno dal Regno Unito e dagli Stati Uniti».