Leonardo DiCaprio

Tramite la sua fondazione ambientalista Rewild, l'attore ha rilevato l'isola cilena di Guafo per proteggerla dal disboscamento e dall'estrazione mineraria.

Covermedia Covermedia

Oltre a essere una delle stelle più luminose di Hollywood, Leonardo DiCaprio è notoriamente impegnato per la salvaguardia del pianeta.

A tal proposito, l'attore 50enne ha acquistato per circa 20 milioni di dollari l'isola di Guafo, in Cile, per proteggerla dalla deforestazione, dalla minaccia dell'estrazione mineraria e da altre attività industriali distruttive. Leonardo ha acquistato l'isola tramite la non profit ambientalista Rewild, da lui co-fondata.

Un luogo cruciale per la biodiversità

«L'insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall'estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive. Grazie a un recente acquisto da parte di un privato, @rewild e i suoi partner hanno garantito la conservazione per sempre di quest'Area Chiave per la Biodiversità», ha scritto DiCaprio in un post su Instagram.

«L'isola di Guafo è un luogo di importanza cruciale per la biodiversità globale e per la salute del nostro pianeta», ha aggiunto la star. «Proteggerla significa salvaguardare le specie che la abitano e preservare questo straordinario ecosistema per le generazioni future».

L'isola si estende per circa 197 chilometri quadrati e rappresenta una delle riserve naturali più rilevanti dell'arcipelago di Chiloé, nel Pacifico. Come scrive DiCaprio nel post, il luogo «ospita importanti popolazioni riproduttive di uccelli marini, tra cui la più grande colonia riproduttiva al mondo di berte fuligginose, che migrano per oltre 64.000 chilometri dall'emisfero australe a quello boreale ogni anno. Vanta anche pinguini di Magellano e una popolazione riproduttiva di lontre marine in via di estinzione».