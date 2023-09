Tra Leonardo DiCaprio e la modella italiana Vittoria Ceretti è scoppiato l'amore?

Vittoria Ceretti alla Milano Fashion Week Spring / Summer 2022 nel settembre del 2022. imago images/NurPhoto

Il divo di Hollywood e la modella italiana sono stati beccati in atteggiamenti intimi in una discoteca di Ibiza.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti paparazzati di nuovo insieme, questa volta in atteggiamenti inequivocabili.

Page Six ha diffuso un video in cui si vedono i due che si baciano a notte fonda in un club spagnolo. Nel locale Hï Ibiza, noto per la musica elettronica all’avanguardia, Leo e Vittoria si sono lasciati andare ad un momento di passione.

DiCaprio indossava un cappellino sportivo mentre la Ceretti sfoggiava un top di paillettes.

Quando si sono inconrtati?

La coppia è stata avvistata la prima volta qualche settimana fa durante una passeggiata a Santa Barbara, in California. I diretti interessati hanno preferito non commentare i gossip sulla loro vita privata.

Secondo le indiscrezioni DiCaprio e la Ceretti si sarebbero conosciuti lo scorso maggio al Festival di Cannes tramite alcune amicizie in comune.

Vittoria Ceretti è una modella classe 1998 nata e cresciuta a Brescia. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda dopo aver vinto a soli 14 anni il prestigioso concorso Elite Model Look.

Nel 2021 è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo. La 25enne ha amato il cantante Tony Effe della Dark Polo Gang e nel 2020 ha sposato il deejay Matteo Milleri. Qualche mese fa il matrimonio è giunto al capolinea.

Leonardo DiCaprio è invece single da un anno, da quando è finita la sua relazione con Camila Morrone.

Covermedia