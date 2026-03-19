Un giovane Leonardo DiCaprio. Imago

Prima di diventare una star mondiale, Leonardo DiCaprio è cresciuto in un quartiere difficile di Los Angeles e ha trovato nella recitazione la via per cambiare il proprio destino.

Hai fretta? blue News riassume per te Leonardo DiCaprio ha iniziato a recitare da adolescente e, grazie al sostegno dei genitori, è riuscito a trasformare la sua passione per il cinema in una carriera straordinaria.

L'attore è cresciuto in un quartiere segnato da criminalità e povertà, un ambiente che lo ha spinto a cercare nella recitazione una via di fuga.

Il padre, figura legata alla controcultura hippie, gli ha trasmesso l'idea di vivere una vita «interessante», incoraggiandolo a seguire le proprie passioni. Mostra di più

Il successo di Leonardo DiCaprio non è arrivato per caso. L'attore ha iniziato la sua carriera giovanissimo, a soli 16 anni nel 1990, e nel giro di pochi anni è diventato uno dei volti più celebri del cinema.

I primi grandi riconoscimenti sono arrivati a cavallo degli anni 2000, con film come «Titanic», «The Aviator» e «Gangs of New York», seguiti da premi prestigiosi che hanno consolidato la sua fama internazionale.

Nel 2016, durante il suo discorso ai SAG Awards, l'attore ha ringraziato i genitori per aver sostenuto i suoi sogni: «Grazie per aver dato retta a un tredicenne troppo ambizioso che voleva andare ai provini ogni giorno dopo la scuola».

Un'infanzia fuori dagli schemi

A differenza di molte star di Hollywood, DiCaprio è nato proprio a Los Angeles, nel cuore dell'industria cinematografica. Sua madre, Irmelin Indenbirken, era una segretaria di origine tedesca, mentre il padre George DiCaprio lavorava nel mondo dei fumetti underground.

L'attore ha raccontato in diverse interviste, che il quartiere in cui è cresciuto non era affatto tranquillo. Secondo quanto riferito al «Los Angeles Times», la zona era segnata da criminalità e prostituzione: «All'angolo della mia strada c'era un grande giro di prostituzione, crimine e violenza ovunque».

I genitori si separarono quando il figlio aveva appena un anno, ma riuscirono comunque a mantenere un ambiente familiare stabile.

Il ruolo decisivo della madre

Nonostante le difficoltà economiche, la madre ha sempre sostenuto il talento del figlio. Secondo quanto raccontato da DiCaprio alla rivista «Men's Health», Irmelin faceva lunghi viaggi ogni giorno per portarlo a scuola e lo incoraggiava a coltivare i suoi interessi culturali.

Fu proprio lei a credere per prima nelle sue capacità davanti alla telecamera. Da adolescente iniziò infatti a lavorare in spot pubblicitari, ottenendo poi piccoli ruoli televisivi in serie come «Pappa e ciccia» e «Genitori in blue jeans».

«Volevo uscire dal mio quartiere»

Con il tempo la recitazione diventò molto più di una semplice passione. L'attore ha spiegato che il cinema rappresentava per lui una vera via d'uscita.

«Volevo recitare per uscire dal mio quartiere. Quando ho capito che potevano pagarti per farlo, ho pensato: devo andarmene da qui», ha raccontato in passato in un'intervista citata su «Vanity Fair».

Cresciuto con genitori dallo spirito anticonformista - che lui stesso ha definito «hippie radicali» in una conversazione con Jennifer Lawrence nel podcast Variety - DiCaprio ha sviluppato fin da giovane una forte curiosità artistica.

Una vita «interessante», come voleva suo padre

Il californiano ha più volte sottolineato quanto la sua famiglia abbia influenzato la sua carriera. Il padre gli trasmise la passione per la cultura alternativa, portandolo tra concerti e fumetterie e facendogli conoscere figure della controcultura americana.

Anni dopo, in un'intervista alla rivista Parade, DiCaprio ha ricordato il consiglio che il padre gli ripeteva da giovane: «Vai là fuori e vivi una vita interessante. Non importa se avrai successo o meno».

Un principio che, a quanto pare, ha seguito alla lettera. Oggi è una delle figure più influenti del cinema mondiale, ma il suo percorso è iniziato in un contesto molto lontano dai riflettori di Hollywood.